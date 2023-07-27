愛爾蘭女歌手辛妮歐康諾離世！享年56歲　17歲兒18個月前過世

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辛妮歐康諾的最新一條貼文中，是她發表了兒子肖恩的照片，表示自己從兒子過世後，她就像不死的夜間生物一樣活著，「他是我一生的摯愛，我靈魂的燈，我們是一個靈魂，分成兩半。 他是唯一一個無條件地愛我的人。 沒有他，我就迷失在中陰（bardo，佛教術語，意指生命在死亡之後，到下一期生命開始之前的中間存在狀態）了。」
辛妮曾提到，小時候受到虐待，因此患有創傷後壓力症候群（PTSD），2012年時她因有非常嚴重的精神崩潰，所以取消了巡演，甚至之後還自爆吸毒過量，因此參與為期一年的創傷、成癮治療。去年時，兒子肖恩在輕生觀察期間，逃離醫院再度輕生身亡，這讓辛妮再度崩潰，如今傳來憾事，讓人唏噓不已。
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