水果怪獸「阿梨」帶路 今夏暢遊東勢梨之鄉納涼採梨趣
臺中市東勢有水果故鄉美譽，臺中梨之鄉休閒觀光發展協會與台中大毅老爺行旅合作，將場域與產物交給飯店策展團隊規劃，即日起至9月3日推出「尼好．梨賀納涼季之梨好福氣」全新地景藝術展系列活動，以藝術翻轉東勢區梨之鄉遊客中心，打造成為可與產地互動的全新遊樂地。
記者金武鳯/台中報導
這項創新計畫能順利推動，得利於農委會水保局臺中分局提供場域硬體設備。今年，大毅老爺行旅的策展團隊，將東勢夏季盛產的巨大豐水梨作為主角，並與知名IP公仔創作者自思創造團隊攜手合作，將其所創造的水果怪獸「阿梨」帶回東勢梨之鄉及飯店中，在梨之鄉遊客中心與遊客互動玩耍，一同探索私房絕美秘境，大口品嘗香甜水梨、遊覽原鄉人文美景！
「尼好．梨賀納涼季之梨好福氣！」藝術策展活動，除了在東勢產區展覽之外，自7月28日至9月3日在台中大毅老爺行旅ZEBRA餐廳，也將推出「尼好．梨賀納涼季美味盛宴」，將東勢在地食材入菜，如東勢水梨、柿餅、福菜及客家桔醬都成了烹調美食主角，從沙拉、前菜和湯品、甜點，以義法烹調手法完美呈現夏令饗宴。
同時，台中大毅老爺行旅搭配此次展地活動，也規劃了專屬於旅人的全新東勢梨之鄉遊程住房專案，預訂有兩種方式，旅人可單獨預購「梨好福氣東勢遊程」每人750元起，遊程包含阿梨限定版採果提袋乙個、梨友專屬鑰匙圈乙個、梨好福氣祈福卡、贈送約7斤現摘水梨。或是可選兩天一夜住房加東勢採果遊程專案，雙人入住只要3,888元起，好吃好玩的體驗與伴手禮讓您滿載而歸，玩到完全不想「梨」開！
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