北流1.9億爭議款　簡舒培曬公文轟柯文哲「裝笨耍無賴」只想甩鍋

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簡舒培指出，事實上文化部早就多次說明，北流經費從2008年馬政府核定的45億元，到2018年賴清德擔任行政院長時，勉予同意擴增預算至60億元，當時行政院核定函跟代辦協議書都清清楚楚寫著「應以核定預算為限」，也要求北市府「應確實督導監控各項進度，不得再次展延」。
而在這份2018年的公文中，文化部也提醒北市府，「本案雖經行政院核定同意請增經費，惟後續執行中，若再有預算未經核定即發包施作者，本部仍將秉說明二原則處理，不予回補」、「請貴府極力避免不必要之變更設計、浪費公帑及展延工期等情事」。
簡舒培直指，北市府未妥善規劃導致變更設計、展延工期，本來就該扛責任；現在北流爆出的1.9億工程款內容，包含工程分為「北基地連續壁工程」、「北基地主體工程」、「南基地工程」、「北基地零星工程」 4件標案發包，超出專案管理服務期程1859日服務費；新增「升降舞台」專案管理服務費，以及4件標案發包辦理多次變更設計費、展延工期1588日監造服務費等。
她質疑，柯前市府「自己」不當分包工程、未妥善規劃導致多次變更設計、工程展延所造成的，完全違反行政院2018年9月6日同意新增經費公文要求事項，廠商追討的1.9億的爭議款就該由北市府自行承擔。結果柯文哲在北流2020年開幕後，在2021年要求文化部為北市府變更設計產生的款項負責，有這種道理嗎？舉個簡單的例子，花了60億元蓋大樓，建商控管不當、執行不力導致超支1.9億元，交屋後卻拿帳單要你買單，請問柯前市長，你會付錢嗎？
簡舒培怒轟，「柯文哲裝笨耍無賴，還想甩鍋文化部！」早在去年4月及6月調解完成，柯文哲也知道文化部公文的就是在總預算60億內，因此這1.9億的爭議款項，北市府要自己買單，柯文哲市府卻裝傻拖著不付錢給廠商，導致產生每月80萬元的利息。
事情曝光後，才發現柯文哲是最沒有財政紀律、最沒有公共工程管理能力的人，柯文哲不認錯，繼續拍片胡扯，把不符合行政院核定預算規定、爭議款皆因北市府不當處理工程、每月須支付80萬元利息的責任，通通推給文化部，再拍支影片自吹自擂是了不起負責的「憨人」，繼續帶風向、裝傻充愣來掩蓋自己壞心眼、耍無賴的事實。