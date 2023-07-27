秦剛失蹤後遭免職！矢板明夫：恐怕被送進「秦城監獄」

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矢板明夫說，首先，如果秦剛是健康問題被免職，屬於正常的人事交替。那麼，中國外交部的網站就沒有必要刪除他過去的講話。正因為他在政治立場出了問題，他過去的講話被認為是「大毒草」、不能再代表中國的外交理念和思想了，所以一定要先刪去、以免擴大影響。當年軍委副主席徐才厚被打倒的時候，他在解放軍報網上發表的所有的文章也馬上被刪除了。
矢板明夫指出，如果是正常的人事交替，接班人應該是從外交部副部長中選出。讓比秦剛的身份還要高的政治局委員王毅來接任外交部長，非常不自然。這說明，今後準備在外交部裡面展開肅清「秦剛流毒」的政治運動，需要一個大人物來主持才能夠鎮得住。就好像2012年重慶市委書記薄熙來倒台後，由副總理張德江接任、代表中央，大刀闊斧排除薄派、同時安定人心。
矢板明夫強調，被傳出和秦剛有染的鳳凰衛視女主播的反應也不正常。這件事已經在國外媒體傳了好幾個星期，但當事人並沒有出面澄清。如果秦剛僅僅是健康問題，中共一定會維護秦剛的形象。他們只要讓女主播在自媒體上發表一篇否認的談話，就會有效果。
矢板明夫說，如同2021年底前副總理張高麗傳出和女網球明星的緋聞，中國當局就讓女網球明星接受外國媒體採訪澄清，以緩解海外輿論對張高麗的批評。但這一次，秦剛緋聞的女主角、也是公眾人物的女主播卻一直沉默。很有可能，她和秦剛一樣，也失去了人身自由。
矢板明夫提到，不只是外交部長秦剛，解放軍的火箭軍司令李玉超也將近一個月沒有消息了，有傳聞說是被中紀委帶走了。「分別擔任中國外交和國防兩個重要職務的人物，幾乎同時出事，說明習近平政權遠遠沒有外部想像的那麼安定。」湊巧的是，兩個人出事的時間，又和俄羅斯的瓦格納軍團叛亂基本一致。或許是鄰國發生的事情刺激了多疑的習近平，讓他開始尋找身邊的普里戈金。
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