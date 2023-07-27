不斷更新／杜蘇芮來襲！28日全台停班停課最新通知　金門宣布了

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📍北部地區 7月28日（周五）
台北市：28日尚未宣布。
新北市：28日尚未宣布。
基隆市：28日尚未宣布。
新竹市：28日尚未宣布。
桃園市：28日尚未宣布。
新竹縣：28日尚未宣布。
宜蘭縣：28日尚未宣布。
📍中部地區 7月28日（周五）
台中市：28日尚未宣布。
苗栗縣：28日尚未宣布。
彰化縣：28日尚未宣布。
南投縣：28日尚未宣布。
雲林縣：28日尚未宣布。
📍南部地區 7月28日（周五）
嘉義縣：28日尚未宣布。
嘉義市：28日尚未宣布。
台南市：28日尚未宣布。
高雄市：28日尚未宣布。
屏東縣：28日尚未宣布。
📍東部地區 7月28日（周五）
花蓮縣：28日尚未宣布。
台東縣：28日尚未宣布。
📍外島地區 7月28日（周五）
澎湖縣：28日尚未宣布。
連江縣：28日尚未宣布。
金門縣：28日停止上班、停止上課。
🟡7月27日（周四）各縣市停班停課狀況：
📍北部地區 7月27日（周四）
台北市：27日照常上班、照常上課。
新北市：27日照常上班、照常上課。
基隆市：27日照常上班、照常上課。
新竹市：27日照常上班、照常上課。
桃園市：27日照常上班、照常上課。
新竹縣：27日照常上班、照常上課。
宜蘭縣：27日照常上班、照常上課。
📍中部地區 7月27日（周四）
台中市：27日照常上班、照常上課。
苗栗縣：27日照常上班、照常上課。
彰化縣：27日照常上班、照常上課。
南投縣：27日照常上班、照常上課。
雲林縣：27日照常上班、照常上課。
📍南部地區 7月27日（周四）
嘉義縣：27日照常上班、照常上課。
嘉義市：27日照常上班、照常上課。
台南市：27日停止上班、停止上課。
高雄市：27日停止上班、停止上課。
屏東縣：27日停止上班、停止上課。
📍東部地區 7月27日（周四）
花蓮縣：27日停止上班、停止上課。
台東縣：27日停止上班、停止上課。
📍外島地區 7月27日（周四）
澎湖縣：27日停止上班、停止上課。
連江縣：27日照常上班、照常上課。
金門縣：27日上午正常上班上課，下午停班停課。
🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊（點此連結）
🟡最新颱風路徑
颱風警報 第22-2報（發布時間：07/27 13:15）
目前杜蘇芮颱風中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向北北西移動，其暴風圈已籠罩臺灣嘉義以南、東南部陸地及澎湖地區，對苗栗以南地區、南投、花蓮、臺東、恆春半島、澎湖、金門構成威脅，各地風雨持續增強。
🟡「陸上警報」發布標準
預測18小時後，颱風之7級風暴風範圍可能侵襲台灣本島、澎湖、 金門或馬祖陸地，應即發布陸上颱風警報。
🟡放颱風假的標準
依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條風災項目，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或降雨量已致災或有致災之虞，或是遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課。
🟡颱風假在家上班還能放假嗎？
疫情改變工作模式，許多企業工作型態轉為居家辦公（WFH，work from home），那在家上班的人還能放颱風假嗎？過去勞動部曾回應，「居家上班的勞工不用出門，不會有出勤上的危險，因此仍需照常提供勞務。」
因此就算宣布停班停課，居家辦公的勞工仍應照常上班，不用放颱風假，若是居家辦公的勞工堅持放颱風假，雇主可以視為曠職。不過勞資雙方仍可協調放不放颱風假，如果雇主認為颱風假沒必要上班，也可協議放假，雇主可不支薪。
要注意的是，勞動部提醒，如果該員工原先就不是居家上班的工作模式，雇主不能因為颱風假擅自要求員工改成「居家上班」，需先獲得勞工同意，否則是影響勞工權益。
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