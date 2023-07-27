存錢看過來！高活儲利率數位帳戶排行出爐 網讚這間利率「最香」
數位帳戶近年來成為許多民眾的理財選擇，除了線上開戶方便快速，還能享有高於傳統帳戶的活儲利率，讓存款能夠賺取更多利息。然而市面上各家數位帳戶的利率、存款上限、計息方式都有所不同，《Social Lab社群實驗室》追蹤3個月內六大數位帳戶數位聲量，其中「這間」最受網民推薦。
記者孫唯容／綜合報導
《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內網友熱議的「數位帳戶活儲利率」相關話題，觀察網友近三個月內針對「數位帳戶活儲利率」的討論，很多網友都關心活儲帳戶的存款上限、存款期限、提領限制、轉帳手續費等條件。
根據數據顯示，「台新銀行Richart」成為聲量冠軍，由於台新銀行Richart針對新戶推出，達成指定任務條件即能享有3.2%的活儲利率，讓網友紛紛大讚真香，直呼「 3.2%也太高了吧」；新光銀行「OU數位帳戶」則居於亞軍，推出針對新戶限額20萬元內最高5.88%的加碼活儲年利率，也受到網友親睞。
其餘，像是「永豐銀行DAWHO」則針對18-19歲的民眾提供了3%高活儲利率；「遠東銀行Bankee」成功邀請好友一同開戶就能一同享有2.6%的加碼利率，而「聯邦銀行New New Bank」則推出新戶限額內活儲8%的超高年利率優惠，「王道銀行O-Bank」也推出新戶開戶後兩個月內限額享有3.5%的高活存利率，各家銀行皆推出高紅利誘心。
《Social Lab社群實驗室》也提醒民眾在選擇申辦這些數位帳戶時，需要仔細閱讀優惠條件和期限等限制條件，才能確保自己能夠得到最大的回饋，同時也要考量自己的資金流動性和風險承受度，最重要的還是謹慎理財，不要讓存錢成為自己的一大負擔。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。