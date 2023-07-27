台灣登山家呂忠翰無氧登世界第2高峰K2！個人第8座　刷新我國紀錄

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呂忠翰是目前台灣登山界無氧登頂最多座8千米高峰的紀錄保持人，本次是他第2度挑戰位於巴基斯坦邊界、隸屬喀喇崑崙山脈的K2，也是他拿下的個人第八座世界十四高峰。
他曾於2019年時與張元植於募資平台發起「呂忠翰 X 張元植 K2 PROJECT」，使8千公尺攀登的議題湧入大眾視野，最終因雪況不佳，在海拔8,200公尺撤退。後續呂忠翰每年都有計劃攀登K2，但因身體狀況未在最佳狀態，加上2022攀登干城章嘉途中的傷勢，使得計劃不斷延後。
隨著此次登頂成功，呂忠翰也將登山界喻為攀爬風險最大的前五座十四高峰全數達成，無氧挑戰十四峰的目標正式進入下半場。
呂忠翰在今年五月時，攜手張元植和紀錄者雪羊視界進行世界第7高、海拔8,167公尺的「道拉吉里」峰新路線開拓與攀登。雖然最後止步於東北稜7900公尺處，但呂忠翰和張元植挑戰全世界至今無人完整走完的西北稜，也使得他們成為台灣第一組踏上此路線的登山家，創下台灣攀登史紀錄。
橘子關懷基金會實踐「挺冒險 GoNext」核心價值 建構台灣冒險文化的新面貌
長期支持呂忠翰的橘子關懷基金會擔任後勤角色，全程監測攀登進度並組織留守團隊。橘子關懷基金會表示，呂忠翰在八千米極境中體現做足準備直面未知、無畏變化勇敢前進的冒險家精神，也透過阿果每次攀登過程中，帶回更多高山的知識與經驗，基金會計劃將近年倡議的「挺冒險 GoNext」核心價值化為實踐，打造新世代的冒險平台，力挺更多人勇敢跨出實現夢想的步伐，持續推動台灣的冒險文化。