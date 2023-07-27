為撕下仇女標籤？柯文哲舉辦「姊妹之友茶會」 四叉貓酸：笑死
民眾黨總統候選人柯文哲身陷「仇女」風波，網紅四叉貓（劉宇）今（27）日發文表示，柯文哲幕僚預計在8月初，在台北市舉辦「柯文哲姊妹茶會」，狠酸「笑死」！四叉貓也痛批柯文哲「找幾百個女生參加『女性專場』真的能撕掉『仇女』標籤嗎」？
記者孫唯容／綜合報導
柯文哲因多次失言導致被外界貼上「仇女」標籤，近期多份民調也顯示柯文哲在年輕女性的支持率有下跌的趨勢；四叉貓指出，716遊行失敗後，館長慘被柯文哲切割，結果館長追打A4（實為A3）女孩一個星期，加上716遊行女性參加者比例失衡（9:1），讓柯文哲被貼上仇女標籤且扔不掉，導致前天民調出來一口氣噴掉4.6％。
四叉貓指出，後續柯文哲幕僚想出新策略，就是在台北大直辦一場柯文哲姊妹茶會，希望透過此舉能撕掉柯文哲身上的仇女標籤。對此四叉貓忍不住表示「柯文哲的女性支持者還要靠限定場才找的到喔？笑死」。
四叉貓透露，舉辦地點是在《大直典華-繁華廳》，並指50桌估可坐滿500人，若純塞椅子可坐滿651人，到時候民眾黨發言人喊超過這個數字就是造謠。他也痛批柯「找幾百個女生參加女性專場真的能撕掉仇女標籤嗎？讓我們繼續看下去。」