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美眾議員建議賀錦麗會晤賴清德　外交部未證實也未否認

▲6名共和黨眾議員聯名致信美國副總統賀錦麗與副總統賴清德見面。（圖／美聯社／達志影像）
▲6名共和黨眾議員聯名致信美國副總統賀錦麗與副總統賴清德見面。（圖／美聯社／達志影像）

記者邱新博／台北報導

蔡英文總統指派副總統賴清德擔任特使出訪巴拉圭，途中將過境美國，外界有關注行程安排。有6名美國共和黨籍眾議員聯合致函美國副總統賀錦麗（Kamala Harris），呼籲其在賴清德過境期間與賴會面。對此，外交部僅表示，政府表達感謝，但相關行程仍在安排中。

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美國共和黨籍眾議員蒂芬尼（Tom Tiffany）26日與其他5名共和黨籍眾議員，包括奧格斯（Andrew Ogles）、唐納茲（Byron Donalds）、卡特（Earl L. ＂Buddy＂ Carter）、佩里（Scott Perry）、德加雷斯（Scott DesJarlais）一同聯名致信賀錦麗，呼籲她在賴過境時安排會面行程，蒂芬尼也在推特中公開分享信件內容。

信中直言，近期中共不斷加強對台施壓力道，魯莽挑起台海衝突，並持續以撒幣外交來限縮台灣的國際生存空間。6人也認為，賀賴會將成為美台友誼新里程碑，除了向北京釋放清楚的訊號，也將幫助台灣鞏固其他外交邦誼，並向外界證明拜登政府「面對中共的好戰不會畏懼退縮」。

對此，外交部發言人劉永健僅表示，長年以來美國國會參眾兩院對台灣是跨黨派的支持，政府表達誠摯感謝。至於賴副總統過境美國的行程，台美雙方目前仍協調安排中，基於雙方的慣例與默契，行程確定之後會適時對外說明。

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