不爽跟「工人共用廁所」！歪歪歪甜點遭留1星負評 老闆霸氣反擊
花蓮一家人氣甜點店「歪歪歪甜點」，近日遇到有客人在Google評論留下一星負評，因為不爽跟「工人共用廁所」，擔心會帶來病菌以及砂石，認為這樣對客人非常不友善。對此，歪歪歪甜點老闆也霸氣在臉書回應，表示「如果可以，你不要出門，就是杜絕一切風險最好的示範」貼文獲得一面倒力挺。
記者張嘉哲/綜合報導
該名顧客在甜點店Google評價留下一星負評，寫下「甜點是好吃，但是不懂為什麼要讓工人用店內廁所，讓廁所地板有砂土還有寶特瓶，建議工人不要用廁所，因為可能會帶來病菌，對顧客也不友善，客人如果被感染，工人能承擔嗎？最好是禁止工人進店杜絕風險。」
結果歪歪歪甜點老闆就在粉專霸氣回應「如果可以，你不要出門，就是杜絕一切風險最好的示範。裝潢工人不跟我們一起用廁所，那要去哪裡用廁所？7月炎夏，除了補充大量的水，我們還會買飲料感謝師傅，將我們的理想實體化」。
歪歪歪甜點老闆提到「我們還會邀請他們中午進店用餐，大熱天，吹冷氣，食慾提升了，便當吃完了，下午就有體力好好發揮了！工人吃完的便當盒都會自己收好帶走，椅子還會擺正，桌面也會自帶清潔功能，如此素質之高，水準之好，為什麼不能跟我們使用同一間廁所？」
老闆說「現在是黑人解放前的南方嗎？還禁止工人進店？你坐的木頭椅子、放餐盤的桌面、倚靠的牆面、我們使用的吧台都是這些工人手工做的，廁所裡的砂土，工人們已經在進門前盡力蹭地後的成果，廁所的寶特瓶是工人自己準備的，擔心使用時沒有瞄準，可以用清水清洗，下班時還會開水沖刷地板，這種素質你有嗎？」貼文獲得逼近萬名網友聲援力挺。