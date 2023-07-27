杜蘇芮北抬暴風圈列入台中　盧秀燕：確實戒備應變

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盧秀燕表示，今清晨2時30分，台中市已列入陸上颱風警戒區域，台中將會在暴風圈範圍內，主要影響時間預計會在今日傍晚下班放學後至明日清晨，此區段為影響最嚴重的時期，呼籲市民朋友盡量減少外出並加強戒備。
此外，這次氣象預報研判影響最大的區域在山區，包括和平區、東勢區、新社區等風雨量可能會很大，故駐紮在此區的各單位都會特別加強協助和戒備；提醒民眾，因颱風呈逆時鐘旋轉趨勢，明日颱風過境，反倒輪到海線地區受影響，提醒海線民眾也不可輕忽，市府將持續針對海線地區特別加強戒備。
盧秀燕說，台中市捷運公司和各大交通系統都已進駐完成，也已開設防災應變中心，包括中捷由董事長親自坐鎮，各公車系統也由交通局協助開設應變中心，若風雨過大達一定標準，大眾交通系統可能會停駛，相關資料會透過市府宣布及公告，請市民朋友特別留意。
盧秀燕也呼籲，台中市大坑十幾條的登山步道，已預告今明兩日將封閉，平常習慣登山的民眾請特別注意，勿強行進入；這兩天，台中市警察局也開出12張勸導單，勸阻嘗試要進入山區或到海邊觀浪的民眾朋友。這麼危險的時候，若發生危難，不僅民眾自身危險，也會造成搜救人員須冒生命危險救難，害人害己，請市民朋友這兩日盡量避免前往山區與海邊，守護安全。
針對民眾關心台中是否會放颱風假，盧秀燕也回應，台中今日已進入陸上颱風警戒區域，但因為台中位處暴風圈邊緣，資訊仍需研判，目前看來放假機會比之前增加一點點，國家對於停班停課有一定標準，風雨須達標準值才會放假，市府下午會加強研判，晚上發布時間仍須待蒐集資料進行精確研判後公布，以不影響市民生活為優先；另也請各局處協力將訊息簡化，即時追蹤颱風動態，並以簡單易懂的方式向市民報告。