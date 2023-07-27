杜蘇芮颱風「明天風雨最兇猛」！暴風圈觸陸範圍漸增　週五才遠離

颱風假幾點宣布最傻眼？眾憶台北市曾「下午4點放假」：亂成一團

▲遇到久違的颱風假，就有鄉民發起討論「幾點宣布放颱風假最惹民怨？」貼文引發討論，其中更有人回憶起台北市「下午四點即刻放假」的誇張體驗。（示意圖／NOWnews 資料照）
▲遇到久違的颱風假，就有鄉民發起討論「幾點宣布放颱風假最惹民怨？」貼文引發討論，其中更有人回憶起台北市「下午四點即刻放假」的誇張體驗。（示意圖／NOWnews 資料照）

記者潘毅/綜合報導

受到杜蘇芮颱風的影響，今（27）日包含高雄、台南、台東、花蓮、屏東、澎湖皆停班停課，都在昨（26）日晚20點左右就宣布，讓民眾能提早做好準備。遇到久違的颱風假，就有鄉民發起討論「幾點宣布放颱風假最惹民怨？」貼文引發討論，其中更有人回憶起北北基「下午四點即刻放假」的誇張經歷。

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「幾點宣布放颱風假最煩？」一位鄉民在論壇PTT上發文提到，過去宣布颱風假的時間，每個縣市都不一樣，好一點的會在前一晚宣布，但更常見的是凌晨、甚至在7、8點要出門上班時才說，「都快到學校才說放假」的經驗也是人人遇過。這也讓原PO開始好奇「如果放了颱風假，到底哪個時間宣布最煩呢？」。

貼文一出，隨即引來許多鄉民想起「即刻放假」這四個字，並吐露誇張的經歷「以前台北，還發生過即刻放假的，回家塞爆」、「2018年那次下午4點放假阿，回家塞爆」、「即刻放假＋１」、「宣布即刻放假，大家手忙腳亂，交通全亂成一團」、「沒記錯以前好像有上班上到11點吧，突然宣布即刻放假的」、「台北還有次早上10點左右宣布，通勤族都塞街上了」。

▲過去經常發生縣市政府宣布放颱風假的時機點太奇怪，害家長得冒風雨接小孩回家引發爭議。（圖／記者葉政勳攝，2022.09.03）
▲過去經常發生縣市政府宣布放颱風假的時機點太奇怪，害家長得冒風雨接小孩回家引發爭議。（圖／記者葉政勳攝，2022.09.03）
至於時段部分，多數人則公認「下午才宣布放假」最擾民，並分享過往經驗「下午放假的真的很受不了，通常都是亡羊補牢，風雨已經超大了」、「下午突然放假的，一堆家長根本沒辦法接小朋友」。

2018年瑪莉亞颱風來襲，當時一度吹散「北北基共同生活圈」一同決定放颱風假的默契，當年7月10日北北基3縣市首長於上午9時與氣象局視訊會議後，才宣布下午4時即刻停止上班及上課，造成交通大亂，被稱為「4點颱風假之亂」。

📍颱風假誰能決定放？

據天然災害停止上班及上課作業辦法第9條第1項規定，各縣市（含直轄市）的機關、學校放不放颱風假，皆由縣市長決定。不過縣市政府也可以依據轄區的地形、地貌、交通的不同狀況授權給鄉、鎮、市長決定。而公務機關、學校首長也可視實際情形，自行決定是否停止上班及上課，發布後應通報給縣市政府及上級機關。

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