颱風假幾點宣布最傻眼？眾憶台北市曾「下午4點放假」：亂成一團

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文一出，隨即引來許多鄉民想起「即刻放假」這四個字，並吐露誇張的經歷「以前台北，還發生過即刻放假的，回家塞爆」、「2018年那次下午4點放假阿，回家塞爆」、「即刻放假＋１」、「宣布即刻放假，大家手忙腳亂，交通全亂成一團」、「沒記錯以前好像有上班上到11點吧，突然宣布即刻放假的」、「台北還有次早上10點左右宣布，通勤族都塞街上了」。
至於時段部分，多數人則公認「下午才宣布放假」最擾民，並分享過往經驗「下午放假的真的很受不了，通常都是亡羊補牢，風雨已經超大了」、「下午突然放假的，一堆家長根本沒辦法接小朋友」。
2018年瑪莉亞颱風來襲，當時一度吹散「北北基共同生活圈」一同決定放颱風假的默契，當年7月10日北北基3縣市首長於上午9時與氣象局視訊會議後，才宣布下午4時即刻停止上班及上課，造成交通大亂，被稱為「4點颱風假之亂」。
📍颱風假誰能決定放？
據天然災害停止上班及上課作業辦法第9條第1項規定，各縣市（含直轄市）的機關、學校放不放颱風假，皆由縣市長決定。不過縣市政府也可以依據轄區的地形、地貌、交通的不同狀況授權給鄉、鎮、市長決定。而公務機關、學校首長也可視實際情形，自行決定是否停止上班及上課，發布後應通報給縣市政府及上級機關。
更多「杜蘇芮颱風來襲」相關新聞。