江宏傑揭福原愛失聯惡行！夏和熙曝「與兩人私下交情」過去互動曝
藝人江宏傑今（27）日召開國際記者會揭開前妻福原愛失聯惡行，對此，同樣身為《全明星運動會》成員的夏和熙今日出席《我們這一攤》「攤車發布」記者會時，表示知道這件事，但沒有特別關心，以前因為江宏傑的關係，也有和福原愛一起吃過飯，希望兩人可以好好處理，和平落幕，「跟他們相處時都很快樂，希望這件事可以快點結束」。
記者郭佩蓉/綜合報導
王彩樺、夏和熙和樊仲哲今日出席《我們這一攤》攤車發布會，被問到江宏傑即將開記者會揭開前妻福原愛惡行，夏和熙表示自己沒有特別關心，但前陣子因為《全明星運動會》成員阿倉結婚，他人剛好在日本出外景，所以有傳訊息給江宏傑，「我跟宇威都有包禮金，他（江宏傑）那時有說來台北要吃飯，不過也沒有約成，就等他回來囉」，至於對江宏傑這一仗有無信心，夏和熙感嘆：「老實說我希望可以和平落幕，在比賽期間因為小傑的關係，有跟小愛一起出去吃飯，跟他們相處時很快樂，也希望這件事可以快結束。」
被問到郭雪芙爆緋聞一事，身為好友的夏和熙先是開玩笑直呼：「每一次我都煙霧彈？」隨後替她鄭重聲明：「我認真，因為這件事我自己覺得很荒唐，她真的單身，而且單身很久！我也在這邊公開幫她徵友，她自己有自己的人生規劃。」至於郭雪芙喜歡哪類型的男生？夏和熙則說：「我不是太熟悉。」此外，夏和熙也被問到Apple（黃暐婷）好事是否將近？他表示：「我覺得快了啦，因為我覺得她也希望可以有小朋友，應該快了！」王彩樺則笑稱：「你怎麼誰都認識？你出來選里長啦，穩上的！」笑翻全場。
《我們這一攤》是由三立都會台、華視、日本極東電視台聯手打造，是第一個跨國合作實境節目。《我們這一攤》今日舉辦節目中跟著全台夜市趴趴走的指標元素「攤車發布會」，這台攤車除了陪著三位主持人，王彩樺、胡宇威和夏和熙跑遍了全台灣的北中南夜市之外，更是承載了許多拍攝期間與藝人們的珍貴回憶。此外，節目也公布每一集都會有不同的大咖來賓及小幫手助陣，首波公布名單包括徐乃麟、施名帥、何篤霖、澎恰恰、荒山亮、包偉銘等，而小幫手之一的繁仲哲也特別到現場，陪著夏禾熙完成剉冰成品。《我們這一攤》將從9月2日起，每周六晚間10點在三立都會台30頻道首播，9月3日起每周日晚間8點則在華視12頻道播出。