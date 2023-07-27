微辣前員工網紅阿晶離世！疑遭藝人集體霸凌 公司聲明回應了
澳門一名網紅阿晶於26日驚傳在家中逝世，得年29歲，由於阿晶生前是澳門著名娛樂公司「微辣」的經理人，任職期間傳出遭到集體霸凌後才離開公司。如今，阿晶死訊曝光後，也讓外界充滿不捨。對此，前公司微辣也證實此事，並強調與阿晶已無合作關係，認為是有人透過電話在恐嚇前員工，且上述行為與微辣同仁無關，「若本公司發現任何人以微辣文化名義，向他人施以恐嚇行為，本公司將保留追究權利。」
記者詹鎰睿/綜合報導
據《香港01》報導，阿晶生前擔任微辣經理人時，曾與旗下藝人YouTuber加蔥（林茂發）交往，直到阿晶2021年離開微辣後，也和加蔥宣布分手。怎料，阿晶後來更自爆曾被男方要求墮胎，並曬出超音波的照片，讓加蔥一改先前否認的態度，承認此事。
結果當時微辣的藝人們與加蔥，共同在社群平台上PO一張痛哭濾鏡的自拍照，被網友們認為是在聯手霸凌阿晶，引發多次爭議。此外，阿晶生前曾在社群平台多次發文坦言，因為情緒疾病問題困擾了4年，後續又曬出多篇負面貼文與照片，如今卻傳出噩耗，讓粉絲們感到相當震撼與不捨。
對此，微辣公司也發出聲明證實阿晶離世消息：「本公司於今日傍晚得知前員工不幸離世，本公司對此深感哀慟及遺憾，並向其家屬致以深切慰問。」並在文中強調：「自該員工兩年前離開團隊後，與微辣文化已無合作，惟對她生前面對的困難，尤其是有人透過電話對她作出恐嚇，微辣文化重申，上述行為與微辣文化同仁無關，亦從來沒有管理層計劃作出以上舉動。若本公司發現任何人以微辣文化名義，向他人施以恐嚇行為，本公司將保留追究權利。」
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