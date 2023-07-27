疫後首間興櫃旅行社！旅天下「31日正式掛牌」　6月營收穩健攀升

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旅天下表示，全台有近7成出境旅遊通路市場，仍掌控於近3000家的中小型旅行社手中，因小型旅行社有豐厚區域脈絡關係，主要優勢與業務集中於「客製化包團」，旅天下不僅建立產品加盟平台，開放加盟商提供稀缺及主題性商品於旅天下販售，同時聯盟全台在地旅行社，整合地方旅遊資源、人脈，利用加盟商的多元通路與多樣客群推廣產品。
加盟旅天下的小型旅行社，因受限員工數量少，於客服、行銷、公關、法務、資訊系統等資源較匱乏，旅天下可快速提供後勤支援；加盟商同時可藉由旅天下之品牌效益，增加產品知名度、拓展客源，提升銷售率，並可販售雄獅旅遊、旅天下全線及所授權之產品，產品力大幅增加。旅天下疫後大舉展店，至今全台已有35家通路加盟門市，產品加盟商則有50家，目標2年內通路、產品的加盟皆達到百家，更預計將加盟平台計畫推及全球各地，主攻新南向商機。
旅天下為雄獅旅遊集團投資之B2B加盟事業，雄獅旅遊集團董事長王文傑表示，放眼國際，布局加盟策略的旅行社鮮少，甚至許多國家完全沒有，但旅天下驗證加盟策略確實可行，而且是非常可行。而旅天下總經理李嘉寅則強調，和加盟商的關係是共好、共享、共利，一同邁向共贏。
疫後旅遊市場需求旺盛，但全球航空運能尚未完全恢復至疫情前水準，為提供消費者多元的旅遊產品，旅天下佈局包機策略。看好國人對日本旅遊的喜愛，自今年5月攜手台灣虎航，獨家取得日本花卷、函館包機席次，函館航線更於7月起由每週1班次來回增至每週4班次來回，至今已單月包下花卷、函館共3888席次；目前冬季航班也已開放預訂，函館、花卷機位賣況熱絡，訂單已收至明年第一季。同時加強佈局東南亞版圖，如熱門的越南峴港、富國島等，皆有加入包銷行列，未來將持續擴大包機佈局。李嘉寅指出，除了東北亞與東南亞旅遊市場外，長程航線也是旅天下未來積極發展的重點目標，2023年展望長程線規模持續擴展。
面對高度成長且瞬息萬變的旅遊市場，旅天下旅行社也積極開發多樣化的旅遊產品，不僅開發包機直航日本，全線產品運用的航空公司更多達30家，因善於靈活運用多家航空資源包裝具特色和競爭力的產品，銷售亮眼，吸引許多航空公司主動找旅天下合作。李嘉寅表示，強大的產品線控如同旅天下的中央廚房，未來將持續精進，推出豐富多元的旅遊產品。
旅天下旅行社經營成效及營收獲利表現穩健攀升， 2023年受惠國境解封，1至6月自結營收來到9.93億元，稅後淨利4635萬元， 每股盈餘（EPS）急遽成長至3.14元，其中今年6月自結合併營收2.74億元，不僅年增3295.79%，更超越2019年同期約1成8，預估今年營收可期恢復疫情前水準。