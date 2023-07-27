杜蘇芮颱風掃南部！明「5縣市」達颱風假標準 最新風雨預估出爐
杜蘇芮颱風暴風圈持續影響台灣，中央氣象局稍早也公布「最新風雨預報」，其中明（28）日台南、高雄、屏東、澎湖、金門等縣市的風力預測達到颱風假標準，雨量上僅台東縣山區和屏東縣山區有達標準，中央氣象局提醒，明日上午南部、東半部仍有些雨勢，風力仍大，民眾仍要防災，實際是否放颱風假，仍要視地方政府最後判定為主。
記者張志浩/綜合報導
據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米。
據氣象局預估今（27）日晚上到明日早上8時風力預測，台南、高雄、屏東、恆春半島、金門、澎湖陣風都有達到9至10級，其餘各地陣風大多落在5至6級，平均風力則是3至4級。雨量方面，南部平地今日下午至明日下午，降雨預測大多落在100至200毫米左右，並無達到颱風假標準，山區則是屏東和台東的200至400毫米達標。
至於杜蘇芮颱風最新動態，中央氣象局預報員朱美霖說明，從今（27）日下午開始，東部和南部地區風雨最大的時間點已經抵達，整體影響預計要明（28）日颱風漸漸遠離後才會趨緩；此外，台灣本島明日上午有望脫離暴風圈，下午待金門脫離後，陸上和海上警報將會同步解除。