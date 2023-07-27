福原愛失聯1年！江宏傑飛日本「開國際記者會」對決　經紀人證實

快訊／江宏傑日本開記者會！福原愛開槓　發5點聲明反擊

▲福原愛透過律師發出5點聲明，反擊江宏傑方的指控。（圖／翻攝福原愛微博）
▲福原愛透過律師發出5點聲明，反擊江宏傑方的指控。（圖／翻攝福原愛微博）

記者吳雨婕/綜合報導

昔日的金童玉女江宏傑、福原愛，已經於2021年7月正式離婚，由於福原愛已經失聯1年，讓江宏傑忍無可忍於今（27）日在日本召開記者會，希望福原愛能執行日本法院的判決。而針對江宏傑開記者會一事，福原愛於稍早發出聲明，以5點反擊，強調日本裁定是暫時處分，不是最後判決。

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福原愛的日本律師搶先在日本發表聲明，內文提到：「得知江宏傑召開國際記者會，主題是被告福原愛綁架遭起訴，對此，該案件在日本、台灣的新竹法院正在審理中，不存在綁架的刑事案件，這不是事實，新竹地方法院於2023年3月27日上午10點審理此案，前夫江宏傑也打算遵守判決。」福原愛律師聲明中還提到，「無論如何，我都希望別傷害到心靈，請尊重台灣法律。」

▲福原愛上月發文還在日本。（圖／福原愛微博）
▲福原愛律師發出聲明反擊江宏傑指控。（圖／福原愛微博）
針對江宏傑國際記者會內容，福原愛的台灣律師在聲明中提出5點反擊，包含：「日本的裁定只是暫時處分，並不是最後的判決，詳細說明請參照日本律師的聲明。」第二點則是駁斥江宏傑指控的事件非事實。

第三點，福原愛律師表示，「福原愛委任的日本律師一直都有與江宏傑委任的日本律師聯繫，相關案件也都交由律師在互動，並無江宏傑所言完全無法有對接窗口。」第四點牽涉到兒少法不予刊登；第五點則透露，離婚背後有許多原因，基於保護對方形象，所以一直沒有正面攻擊，「請江宏傑也能成熟的面對離婚。」

▲江宏傑希望前妻福原愛能履行法律命令，不希望走到強制執行那一步。（圖／美聯社／達志影像）
▲江宏傑在日本召開國際記者會。（圖／美聯社／達志影像）

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