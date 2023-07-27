李孟居遭控台諜失去自由4年！終脫身抵日本　大嘆「以前太天真」

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李孟居強調，自己真的很少、幾乎可以說沒有講過什麼政治議題，就是一個生意人，直到發生這次被指控為台諜的事件，才發現中國真的跟自己想像得不一樣。
對於《央視》在2020年發布他的「認罪自白」，李孟居無奈表示，自己就是個單純到香港的出差旅客，當時正逢反送中運動，剛好武警離下塌旅館很近，就在旅館房內拿起手機拍了幾張照片，想不到因此被指控為台灣間諜。為了早點出獄，只好認罪認罰，其他什麼尊嚴都先擺在一邊。
由於被剝奪政治權利，出獄前李孟居就被告知，在剝奪政治權利附加刑的兩年內不能回台灣。而《BBC》引述「人權觀察」中國部高級研究員王亞秋說法，認為中共給李孟居追加這個剝奪政治權利的罪名，更多只是為了想要強調李是「中國公民」。
李孟居表示，出獄後有試圖從上海離境，但在機場被攔下，之後只好在中國開始旅行，過去兩年已經至少走訪100個中國城市，藉此克服孤獨感。李孟居也透露晚上睡覺時還會有創傷後壓力症候群，且當地台商不敢跟他來往，滯留中國期間大姑姑和大阿姨與叔婆相繼過世，都沒辦法回台灣奔喪，留下很多遺憾。
李孟居透露，就在2年剝奪政治權利附加刑期滿前，深圳國安局的人約他會談，提到擔心這時候讓他回台會影響台灣的總統大選，所以李孟居也告知對方會先到日本避風頭。李孟居說，當時自己也不確定能不能離開中國，一直到機場前心情都是很忐忑不安。
回顧過去近4年來的經歷，李孟居坦言自己未來三、五年內應該不會再去中國了，認為以前自己真的太天真，就是台商心態，以為只要不談政治就不會怎樣。未來他希望成立國際救援平台，替那些在中國被失蹤的人提供協助，也希望能早點恢復正常生活。
而我國陸委會副主委詹志宏表示，對於李孟居離境中國一事，並沒有收到中國通報，但陸委會與李孟居家屬一直有保持聯繫，提供必要協助。既然李孟居如今已重獲自由，何時要返台，都由他自己安排。陸委會也再次提醒，國人前往中國前必須留意風險。