義總理梅洛尼訪美　將與拜登共商俄烏戰爭和義中關係

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梅洛尼和她的右翼聯盟在墮胎和LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）權利問題上的立場，與民主黨籍的拜登截然不同；此外，她明天也將和共和黨籍的美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面。
白宮發言人今天表示，拜登與梅洛尼「關係良好」，雙方都強調這次梅洛尼此行是重申兩國夥伴關係穩固的機會，尤其是針對西方向自2022年來一直與俄羅斯進行激烈戰鬥的烏克蘭提供數十億美元軍事和其他援助。
這是梅洛尼首次訪問華府，而她正在考慮義大利是否要繼續參與北京的「一帶一路」基礎建設倡議。華府一直努力抵制這項計畫。
2019年，義大利成為第一個也是迄今唯一一個加入「一帶一路」計畫的G7成員國。批評人士說，這項夥伴關係將使中國得以控制敏感技術和重要基礎設施。
義大利與中國的「一帶一路」協議將在2024年3月到期；外界認為，雙方極不可能續簽協議。梅洛尼曾在5月表示，即使不參與其中，義大利仍可能與北京保持良好關係。
G7去年正式啟動「全球基礎建設與投資夥伴計畫」（Partnership for Global Infrastructure and Investment），承諾在5年內籌措6000億美元（約17.8兆新台幣）私人和公共資金，為開發中國家所需的基礎設施提供資金，並與中國價值數兆美元的「一帶一路」倡議相抗衡。
G7成員國5月在日本舉行的領袖峰會中表示，他們正努力「減少對其他國家的過度依賴」，但「不會脫鉤或閉關自守」。
與此同時，義大利正試圖應對從北非乘船抵達的大批移民。不到一週前，梅洛尼在羅馬主持了一場移民議題國際會議。
梅洛尼辦公室表示，義大利計劃與美國討論如何支持非洲的發展和穩定。這也將是義大利擔任G7輪值主席國的重要議題之一。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1120727