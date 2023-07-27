名家論壇》韋安／柯文哲的毛澤東戰略，吞得了國民黨？

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8年抗戰期間，毛澤東講理念，談價值。但3分抗日，7分發展。抗戰結束時，中共的組織和力量已從延安的窯洞土窟，擴散到大江南北。實力倍增，足以與國民黨抗衡開打內戰。
人數、裝備對比懸殊國共雙方內戰，中共連自己都意外，可以如此輕易地取勝。把老大哥國民黨尸骨無存地趕出大陸，退守到台灣。
毛澤東最強大的武器，就是思想價值。意想不到短時間就取得勝利，是因為連國民黨的不少將領，都認同毛的思想。而且，國軍武器精良卻人心渙散，毫無戰鬥意志，槍聲一響多數爭先恐後投降保命。
柯文哲青出於藍而勝於藍，比毛澤東更厲害（智商157）。現在故作矜持，以藍白沒有共同理念、價值，根本還不願意跟國民黨談合作。
不過，以猛烈的炮火，敢於痛罵綠營「走狗」、「太監」，柯P已成為藍營民眾眼中，在野力量下架民進黨的生猛戰將。即使柯始終不願說出，一定要下架民進黨，但還是吸引不少藍軍的支持。
雖然，柯還沒答應藍白合作，但卻以其戰力和白色選票的吸引力，讓國民黨不少人人心浮動，爭先發聲主動求合。藍營有人主張白藍配為何不可，或是組政黨輪替聯盟，整合在野力量共推人選。寧可總統候選人組合白主藍副，只為下架民進黨而委屈求全。
但是，有沒有想過，如果藍營不等對方開口，主動「求」著要當柯的總統副手，這場選戰還要如何進行？
未來，藍營各縣市造勢場合，柯正藍副聯合上台，柯文哲成了橫跨藍白的選戰主角。這樣，藍營區域立委因增加些白色選票，提高勝選機會，但大量政黨票會流向民眾黨。
選戰中每天的輿論焦點，都在柯的身上。藍營只有副總統參選人，誰會去搭理關注，整個國民黨都被邊緣化。
白藍合能不能下架民進黨還未知，但確定的是，國民黨選後一定會成淪落為政壇老三。未來只要柯文哲還能主事，國民黨就會被民眾黨壓在下面，無法翻身，只會日益消沉，等同亡黨。
萬一下架民進黨失敗，但柯文哲靠著國民黨補血增加的實力，會有更多籌碼去跟民進黨討價還價，談聯合政府條件，穩賺不賠。
此外，還有半年才投票，國民黨就表露願意做柯的配角，企業、台商、金主的政治捐獻，當然投資給主角，而非配角。柯文哲財大氣粗後，對藍營更有一言九鼎的影響力，誰會不聽他的？選戰中，國民黨沒錢、沒主體性、沒總統參選身份，真的會成為要看柯臉色的「太監黨」了。
當然，並不需要意氣用事，完全排斥藍白合，而是應該在有格調、有智慧、有互惠的前提下，平等尊嚴地找到共識，一步一步往下走
目前，國民黨要優先考慮小雞們的焦慮，盡快對區域立委選舉，與民眾黨協商合作。制定出小雞們需要柯P，柯也需要藍營小雞，相互拉抬的遊戲規則。
去年九合一，新北市侯友宜掃街拜票，白色小雞也跟隨亮相，相互幫襯。但在台北市，民眾黨有黃珊珊參選市長，造勢活動藍白小雞就只能各擁其主。國民黨要定出細緻合理的規則，照顧小雞現實利益。但也不能因「顧小而失大」，被予取予求，亂了方寸和大局。
最新民調，藍白總統侯選人支持度劇烈變動，柯、侯差距，一個月內從原本的11左右，急劇縮小到5以下。而且，藍營逐漸整合效應，723正式提名後黨內安定效應，才剛剛開始發生作用，後續民意變動是否更有利於藍營，值得關注。
柯文哲民調在連續2個月高峰後（甚至還曾第一），已底氣不足開始回落修正。國民黨參選人侯友宜，則把老三冷板凳坐到發熱，整隊自強累積能量，加上其它利多因素，隨時都有重回第二的可能。也讓柯文哲的毛式戰略失效，錯失「吞併」國民黨的機會。
侯友宜如果之前就聽信某些黨內人士的建議，或屈服於來自各方好意或惡意的壓力，甘願認輸放棄不堅持下去，侯絕對會成為，對國民黨和支持者不負責任的「歷史罪人」。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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