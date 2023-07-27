杜蘇芮颱風轟炸！8公路預警性封閉　台鐵停駛一次看

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1. 預警性封閉路段8處：
(1). 台東縣海端鄉與高雄市桃源區台20線105K~198K+500(梅山口至初來)預警性封閉，其中149K~171K+500(向陽至利稻)預計28日7時開放通行，180K+675~198K+500(霧鹿至初來)預計28日14時開放通行，105K~149K(梅山口至向陽)預計28日17時開放通行。
(2). 花蓮縣富里鄉台東縣東河鄉台23線7K~25K(豐南路段至北源路段)，昨(26)日16時實施預警性封閉，視風雨情況開放通行。
(3). 花蓮縣卓溪鄉台30線0K~5K+500(卓溪至南安路段)，昨(26)日16時實施預警性封閉，視風雨情況開放通行。
(4). 花蓮縣光復鄉台11甲線4K~16K+400(東富至豐濱)，昨(26)日18時預警性封閉，視風雨情況開放通行。
(5). 高雄市桃源區台20線93K~98K+700(勤和至復興)，昨(26)日18時實施預警性封閉，預計28日12時開放通行。
(6). 高雄市那瑪夏區台29線11K~23K(那瑪夏至五里埔臨時便道)，昨(26)日18時實施預警性封閉，預計28日12時開放通行。。
(7). 屏東縣三地門鄉台24線27K+400~38K(德文路口至神山路段)，昨(26)日20時實施預警性封閉，預計28日8時開放通行。
(8). 花蓮縣秀林鄉台8線114K+600至120K+500(合歡派出所前至金馬隧道東口)，今(27)日13時實施預警性封閉，視風雨情況開放通行。
2. 道路災阻2處:
(1). 台東縣海端鄉台20線171K+500~180K+675(利稻至霧鹿)坍方阻斷通行，預計28日14時開放通行。
(2). 花蓮縣秀林鄉台8線120K+500~184K+500(金馬隧道至太魯閣口)路段多處坍方落石，162K+200、179K+500(溪畔路段)量體較多，預估168K~184k(天祥至太魯閣)28日8時開放通行，120K+500~168K(金馬隧道至天祥)，視風雨及搶修情形評估開放通行。
3. 道路災情1處:
(1). 台東縣太麻里鄉台9線398K+600~400K+050(多良路段)邊坡落石，調撥北上車道雙向通行，預計28日15時恢復正常通行。
🟡高鐵
高鐵表示，明（28）日全線正常營運，各車次列車依時刻表發車。惟為確保運行安全，颱風期間部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限。
高鐵表示，自發布海警起至解除為止，購買上述期間列車車票旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日起一年內，持未經使用車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。
高鐵也說，為確保運行安全，若部分路段風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。
🟡台鐵
27日24時以前列車行駛概況如下：
1、 西部幹線(基隆=潮州=枋寮間)：
(1) 南下對號列車行駛至新左營。
(2) 北上對號列車由新左營發車。
(3) 區間車（基隆＝新左營間）正常行駛，（新左營＝潮州間）視風雨狀況機動行駛，(潮州=枋寮間)列車停駛。
2、 東部幹線(臺北=花蓮=臺東間)：
(1) 蘇澳新=花蓮=臺東間各級列車停駛。
(2) 臺北=花蓮間：
1. 花蓮往臺北方向由羅東(部分蘇澳新)行駛至臺北區間。
2. 臺北往花蓮方向僅行駛至羅東(部分蘇澳新)。
3. 248次(臺北19:20開)、445次(羅東21:31開)各停駛。
臺北=蘇澳間區間車正常行駛。
3、 南迴線(枋寮=臺東間)：各級列車停駛。
4、 各支線：
1. 平溪/深澳線：列車停駛。
2. 內灣/六家線、集集線、沙崙線：正常行駛。
台鐵表示，自發布海警起至解除為止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用車票至各車站辦理退票，免收手續費。使用信用卡購票旅客，未攜帶原購票信用卡，可由車站主管於票面簽證退現金。
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