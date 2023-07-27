偶像練習生語出驚人　廣播節目大膽控訴「經紀人偏心」

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必應練習生何昌霖、黃崇峻、劉凱杰、李東翰及李皓宸，5個大男孩平均年齡在18到22歲，訓練時長最短1年、最長2年半。年紀最長的昌霖和周杰倫一樣同屬摩羯座，表演科班出身，節目上被問到未來最期待的出道模樣？身為獨子的他秒答：「男團！」原因是他喜愛團體生活、照顧別人，「很嚮往未來能像五堅情出道模式，他們各有特色、會唱又會說實力堅強，尤其經常能帶給粉絲新鮮感和幽默感，讓人體會到『聚是一團火，散是滿天星』的能量。」另外，昌霖因為和早一步以女團PINK FUN出道的好朋友聖恩相識，也相約能有一天在舞台上相見，以此目標往前邁進。
過去曾參加過選秀節目《Be The One A級戰場》的黃崇峻與劉凱杰，結束比賽後才加入「必應創造」培訓行列。崇峻對創作感興趣，希望未來有機會替自己的男團創作寫歌，主持人Toto聽聞也鼓勵他多寫、多分享，持續累積創作，也許未來哪天也能創造出更多不同的可能性。至於凱杰更從國小就立定志向，笑說「天生骨子裡就有要當藝人的渴望」，投入練習生行列最慶幸獲得家人支持，沒有鬧出家庭革命。
至於透過「校園選秀」被挖掘出的李東翰與李皓宸（多多），分別在15、16歲就加入練習生行列，離家獨自參與訓練更得兼顧學業，小小年紀就得不斷調適心情。曾在師兄「ALL IN 5」的MV、演唱會擔任舞者、對舞蹈特別感興趣的東翰透露：「過去我曾是個愛打電動的小孩，直到有一天看到韓團BTS成員朴智旻跳舞的影片大受感動，激起了想成為唱跳歌手的決心！」多多則是視易烊千璽、王嘉爾為偶像，期許自己能像他們除了有男團身分能歌善舞，個人發展後在戲劇、綜藝和音樂創作方面也表現亮眼，即使有了高人氣卻依然謙遜，他更喊話：「我最大夢想，是希望有朝一日可以開一場大型演唱會讓家人因為我而驕傲！」
節目中，主持人Toto也安排一段靈魂拷問環節測驗練習生的臨場反應，被問到「經紀人有沒有偏心對誰特別好、特別照顧？」多多立刻搶答：「有！」原以為這題離間成功將掀起一場內鬨，沒想到多多卻解釋：「其實經紀人哥哥姐姐真的很偏心，他們都把心放在我們身上，完全不會照顧自己，尤其常常為了處理我們的工作或影片熬夜到兩、三點還不能睡！」最後更喊話希望哥哥姐姐們多花一些時間給自己、好好照顧身體，貼心回應讓現場瀰漫一股暖意。
5個大男孩也宣布30日下午4點將會再次於信義區舉行一場街頭快閃，詳情請上「真星製造研究所」FB或IG查看完整資訊，而節目完整訪談內容也將在當天30日晚上6點於POP Radio《幕前幕後偷偷看》播出。