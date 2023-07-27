杜蘇芮颱風「明天風雨最兇猛」！暴風圈觸陸範圍漸增　週五才遠離

杜蘇芮颱風挾狂風暴雨！明日航班異動看這裡　國內線取消173架次

▲根據民航局統計，今日截至18時，國內線已取消234架次，明日國內線共取消173架次。（圖／記者許若茵攝）
▲根據民航局統計，今日截至18時，國內線已取消234架次，明日國內線共取消173架次。（圖／記者許若茵攝）

記者許若茵／台北報導

杜蘇芮颱風持續影響台灣天氣，今（27）日距離台灣最近、影響最為劇烈，中央氣象局持續發布「海上、陸上颱風警報」。根據民航局統計，今日截至18時，國內線已取消234架次，

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民航局表示，受杜蘇芮颱風影響，今日截至18時，國內線取消234架次，國際暨兩岸航線取消101架次、延誤24架次，明日國內線共取消173架次。

📍長榮航空、立榮航空

長榮/立榮航空明（28）日航班異動如下：

高雄-成田航班BR108延後1小時至08:00起飛

高雄-大阪航班BR182延後1小時至08:05起飛

松山-廈門航班B7511延後22小時至29日15:00起飛

廈門-松山B7-512延至29日17:40起飛。

台灣本島往返金門航班全日取消。

台灣本島往返澎湖、馬祖航班14:00前取消；14:00後視天候狀況再行調整。

台北往返台東12:00前取消，下午恢復正常飛航。

台北往返花蓮全日取消。

📍華信航空

華信航空7月28日航班異動如下：

◎金門全線航班取消。
◎南竿航班取消：AE7901/7902。
◎臺東航班取消：AE391/392。
◎花蓮航班取消：AE7931/7932。
◎澎湖航班取消
松山往返：
AE365/370/363/364/367/368/361 /362/371/372。
臺中往返：
AE779/780/793/794/783/784/785 /786/781/782。
高雄往返：
AE331/332/341/342/347/348/334 /333/335/336/345/346/353 /354/339/340/349/350。

📍德安航空

東線（蘭嶼、綠島）：正常營運
西線：高雄—七美DA7001、7002取消，其他航班正常。

📍台灣虎航

7月28日最新航班異動情形如下：

IT280 高雄-東京成田航班將延後至1505起飛
IT574 高雄-峴港航班將調整至台中國際機場於0700起飛，且新的航班編號為IT8593(台中-峴港)，旅客請務必於0530-0615間至台中國際機場完成報到手續

虎航強調，其中原訂高雄起飛之IT574，將改至台中機場起飛(新的航班編號為IT8593)，請旅客不要跑錯機場了

📍日本航空

原定28日9時10分出發的JL096，延誤3小時10分鐘，將於28日12時20分出發、28日11時30分抵達的JL097，延誤1小時40分鐘，將於28日13時10分抵達、28日10時出發的JL802，延誤2小時25分鐘，28日12時25分出發。

📍深圳航空、中國國際航空

▲中國國際航空、深圳航空異動航班。（圖／中國國際航空/深圳航空台灣分公司提供）
▲中國國際航空、深圳航空異動航班。（圖／中國國際航空/深圳航空台灣分公司提供）

 

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