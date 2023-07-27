杜蘇芮颱風狂洩豪雨！土石流紅色警戒增至144條　黃色警戒267條

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農委會晚間發布土石流紅色警戒 144 條，分布於台東縣池上鄉錦園村、富興村，海端鄉霧鹿村、海端村、加拿村、崁頂村、廣原村，關山鎮德高里，鹿野鄉瑞豐村、龍田村、瑞和村，延平鄉武陵村、桃源村、紅葉村、鸞山村、永康村，卑南鄉美農村、泰安村、利嘉村、賓朗村、嘉豐村，大武鄉大竹村，東河鄉北源村、泰源村，花蓮縣秀林鄉富世村、文蘭村、銅門村、水源村、佳民村、景美村、秀林村、崇德村，萬榮鄉明利村，卓溪鄉古風村、立山村，富里鄉新興村、永豐村、富南村、豐南村、羅山村、學田村，玉里鎮松浦里、觀音里、大禹里、泰昌里、東豐里，光復鄉大豐村、大馬村、大全村、大富村、東富村，壽豐鄉池南村、志學村，吉安鄉太昌村、南華村、福興村，花蓮市國福里等，共計2縣市17鄉鎮市區57村里。
另發布3處大規模崩塌紅色警戒，分布於台東縣延平鄉紅葉村，花蓮縣富里鄉富南村等，2縣市2鄉鎮市區2村里，地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當安置。
農委會也發布267條土石流黃色警戒，分布於台東縣關山鎮月眉里、電光里，卑南鄉明峰村、初鹿村、東興村、溫泉村、利吉村、嘉豐村、賓朗村，金峰鄉新興村、嘉蘭村、歷坵村、賓茂村、正興村，達仁鄉台板村、土板村、南田村、安朔村，大武鄉大武村、大鳥村、尚武村、南興村、大竹村，太麻里鄉北里村、大王村、金崙村、多良村、香蘭村、華源村，東河鄉興昌村、都蘭村、東河村，成功鎮博愛里、忠仁里、和平里、信義里、忠孝里，長濱鄉三間村、忠勇村、寧埔村，花蓮縣秀林鄉崇德村、和平村，萬榮鄉西林村、紅葉村、馬遠村、見晴村，鳳林鎮鳳義里、鳳信里、山興里，卓溪鄉卓溪村、古風村、卓清村、太平村，玉里鎮源城里、長良里、樂合里，瑞穗鄉富源村、瑞祥村、奇美村、富興村，豐濱鄉磯崎村、新社村、豐濱村、港口村，光復鄉大興村，壽豐鄉豐山村、樹湖村、溪口村、米棧村、水璉村、鹽寮村、月眉村，富里鄉吳江村、萬寧村，屏東縣霧台鄉霧台村、阿禮村，三地門鄉青葉村、青山村、安坡村、口社村、達來村，瑪家鄉北葉村、佳義村、瑪家村、涼山村，泰武鄉萬安村、佳平村、平和村、泰武村，來義鄉來義村、義林村、古樓村、丹林村、文樂村、望嘉村，獅子鄉南世村、內獅村、獅子村、丹路村、竹坑村、內文村、草埔村，枋山鄉善餘村，牡丹鄉牡丹村、石門村、四林村，滿州鄉港口村、滿州村，高雄市桃源區建山里、梅山里、復興里、桃源里、勤和里、拉芙蘭里、高中里等，共計4縣市29鄉鎮市區115村里。
此外，農委會也發布6處大規模崩塌黃色警戒，分布於屏東縣來義鄉來義村，台東縣大武鄉大鳥村，花蓮縣卓溪鄉卓溪村，台東縣金峰鄉新興村，花蓮縣瑞穗鄉舞鶴村等，3 縣市5 鄉鎮市區5 村里，地方政府應進行疏散避難勸。
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