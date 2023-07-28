一晚狂風早上急轉彎　台南高雄屏東改宣布今停班課

杜蘇芮颱風襲台，南部地區昨（27）晚入夜後就開始吹起大風，整夜在屋內都可聽到風的呼嘯聲及物品被吹走的聲音，原本宣布正常上班上課的高雄市及台南市政府見風雨未歇，分別緊急在5點53分及54分宣布今日改停班課一天，而屏東縣也在稍晚的6點17宣布停班課。
記者鄭婷襄／高雄報導
高雄市政府今日清晨表示，由於杜蘇芮颱風帶來強風侵襲，高雄市迄凌晨五點，強風沒有明顯減弱，部分地區仍測得平均風力7級、陣風10級，尤其颱風路徑比預期偏東，高雄受到影響的時間拉長，考量市民安全第一，無法降低對於民眾安全的風險。依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，宣布今全天停止上班上課。市府也提醒清晨下班的大夜班勞工朋友，務必留意交通安全。
高市府發言人周璟瑜表示，全市昨日深夜風勢突然轉強，市府陸續接獲路樹倒塌、停電、號誌故障通報案件，指揮官陳其邁市長今日凌晨1點再次進駐應變中心，要求清除各項障礙物，確保道路暢通。
周璟瑜說，由於風雨危及市民交通安全，市府決定今28日全天停班停課。高市府已將此決定通報人事行政總處，懇請各界諒解市府不得不的決定。
高雄市政府統計，杜蘇芮造成全市路樹倒塌案件259件、廣告招牌掉落2件，積淹水3處、交通號誌損壞5件。從昨天深夜到今天凌晨，強風造成全市多處電力線路受損，3萬餘戶用戶出現停電，所幸經台電公司緊急搶修，多數用戶已陸續復電；而台南也接獲路樹倒塌、廣告招牌掉落、電線垂落等案件共176件。