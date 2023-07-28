遺體「木乃伊化」！零經驗、只看YT 美3人野外求生失敗慘喪命
網路時代生活便利，只要動動手指，很多東西都能在網上查詢到，線上學習的模式也不在少數，不過有些事不應只依靠網路影片就盲目嘗試。美國科羅拉多州近日就發生一起悲劇，1名42歲女子，只看過YouTube相關影片，竟就帶著妹妹及14歲兒子想體驗野外求生、離群索居的生活，最終3人命喪黃泉。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《紐約郵報》、《每日郵報》等外媒報導，科羅拉多州甘尼森國家森林一處偏遠露營地，25日被發現有3具遺體，分別是41歲的克莉絲汀（Christine Vance）、42歲的麗貝卡（Rebecca Vance）以及和麗貝卡14歲的兒子。
據其他家人透露，麗貝卡與妹妹生前一直嚮往離群索居、無水無電的純天然生活，對世界現狀感到沮喪失望，不顧家人擔憂與勸阻，也拒絕家人提供的露營車等幫助，於去年7月帶上兒子開始這項旅程，卻在1年後被發現死亡。
甘尼森郡驗屍官巴恩斯表示，營養不良、暴露在自然環境下、嚴寒、試圖生火取暖導致的一氧化碳中毒等，都可能是導致3人死亡的原因。而且從遺體「木乃伊化」的程度來看，很可能陳屍了整個冬天，甚至去年秋天就已經過世。
當局還在營地附近的火坑上，發現一些個人物品、防水布，另有一處未完工的木製遮蔽處。甘尼森郡警方表示，這片森林地處偏遠，但遊客在附近紮營的情況並不罕見，也很少傳出死亡事故，麗貝卡3人屬罕見案例，後續將進行更多調查以釐清。