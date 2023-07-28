高雄緊急宣布停班課！強風狂吹多處路樹倒塌 砸中保時捷休旅車
杜蘇芮颱風來勢洶洶，攜大量雨勢侵襲南台灣，氣象局昨晚針對14縣市發布陸上強風特報，今（28）日清晨嘉義、台南、高雄、屏東等地緊急宣布停班、停課；高雄市區從昨晚便出現多起路樹倒塌事件，前鎮區時代大道路樹砸中停放在路旁的保時捷「凱燕」休旅車；而鼓山區也有一名男子，未注意車前狀況，自撞倒塌路樹受傷。
記者孫唯容／綜合報導
中颱杜蘇芮雨勢驚人，由於颱風路徑偏北，氣象局從昨晚開始就對14縣市發布陸上強風特報，高雄市、台南市、嘉義縣市、屏東縣、雲林麥寮、花蓮卓溪鄉卓清村，今天清晨緊急宣布停班停課；再加上昨天宣布的臺東縣延平鄉、海瑞鄉等部分村落、小學，以及澎湖、金門縣，28日共有10縣市宣布停班課。
由於昨晚風勢強勁，前鎮區時代大道有路樹倒塌砸中車輛，員警獲報趕抵現場，發現中華五路人行道上路樹傾倒，不偏不倚砸中停放於路邊一部保時捷休旅車，所幸車上無人。
鹽埕區公園二路與光榮街口也發生路樹倒塌，人行道上一顆路樹傾倒，砸中停放於路邊停車格兩台自小客車；鼓山區一名柳姓男子昨晚，騎機車行經中華一路北往南方向，因未注意前方路樹倒塌自撞，所幸僅造成手部輕微受傷。