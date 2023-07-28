杜蘇芮颱風「速度變慢」！最新8重點一次看　全台10縣市雨彈續炸

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二、台灣本島的颱風警報有望在今日中午解除，金門、澎湖的陸上警報以及海上颱風警報預估在下午至傍晚解除。
三、昨日颱風發展成雙眼牆，搖擺不定，移動速度緩慢，南部風雨時間明顯延遲。
四、颱風致使花蓮、台東、屏東累積雨量達1000毫米，新北市山區250毫米。
五、今日上午，南部、東南部地區仍需注意大雨及強陣風，中午過後預估風雨將趨於緩和。
六、明後兩日，南部、花東地區可能有局部短暫陣雨，午後有局部大雷雨出現，提醒外出的朋友注意。⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
七、今年第6號颱風卡努誕生，目前不直接威脅台灣，但下週後半可能影響降雨。
八、提醒金門、澎湖及台南高雄的朋友特別小心注意，避免前往危險區域及海邊。
中央氣象局一早也發布豪大雨特報，表示颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，台東縣及屏東縣山區已有局部大豪雨或超大豪雨，花蓮縣及台東縣已有局部豪雨或大豪雨；今（28）日恆春半島及高雄市、屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，台中市、南投縣山區及花蓮縣、台東縣、澎湖縣地區有局部大雨或豪雨，南部、宜蘭地區及金門有局部大雨發生的機率。
📍大豪雨特報：高雄市、屏東縣
📍豪雨特報：台中市、南投縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣
📍大雨特報：台南市、宜蘭縣、金門縣
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