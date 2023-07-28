杜蘇芮「橫掃南台灣」！暴雨明天才趨緩　卡努颱風將生成

杜蘇芮颱風「速度變慢」！最新8重點一次看　全台10縣市雨彈續炸

▲今年第五號颱風「杜蘇芮」持續影響東部、南台灣，28日早上風雨仍大，民眾要多注意。（圖／記者葉政勳攝）
▲今年第五號颱風「杜蘇芮」持續影響東部、南台灣，28日早上風雨仍大，民眾要多注意。（圖／記者葉政勳攝）

記者張嘉哲/綜合報導

今年第五號颱風「杜蘇芮」目前正在澎湖西方海面，持續往北北西、福建方向前進，由於昨天颱風發展成雙眼牆搖擺不定，導致移動速度緩慢，增長對南部地區的影響。今（28）日清晨南部多個縣市緊急宣布放颱風假，包括台南市、嘉義縣、高雄市以及屏東縣。氣象專家彭啟明也針對杜蘇芮颱風做出8大重點提醒，民眾防颱作業仍然不能掉以輕心！

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一、 颱風接近金門，預計今天上午將在金門附近登陸福建省，強度將減弱，暴風圈將縮小。⠀⠀⠀⠀⠀⠀

二、台灣本島的颱風警報有望在今日中午解除，金門、澎湖的陸上警報以及海上颱風警報預估在下午至傍晚解除。

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▲杜蘇芮颱風北修，對南台灣地區仍然持續影響，多個縣市清晨宣布28日停班停課。（圖/中央氣象局）
三、昨日颱風發展成雙眼牆，搖擺不定，移動速度緩慢，南部風雨時間明顯延遲。

四、颱風致使花蓮、台東、屏東累積雨量達1000毫米，新北市山區250毫米。

五、今日上午，南部、東南部地區仍需注意大雨及強陣風，中午過後預估風雨將趨於緩和。

▲（圖／翻攝畫面）
▲今天上午南部、東部地區仍然要嚴防大雨以及強陣風。（圖／翻攝畫面）⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
六、明後兩日，南部、花東地區可能有局部短暫陣雨，午後有局部大雷雨出現，提醒外出的朋友注意。⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

七、今年第6號颱風卡努誕生，目前不直接威脅台灣，但下週後半可能影響降雨。

八、提醒金門、澎湖及台南高雄的朋友特別小心注意，避免前往危險區域及海邊。

中央氣象局一早也發布豪大雨特報，表示颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，台東縣及屏東縣山區已有局部大豪雨或超大豪雨，花蓮縣及台東縣已有局部豪雨或大豪雨；今（28）日恆春半島及高雄市、屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，台中市、南投縣山區及花蓮縣、台東縣、澎湖縣地區有局部大雨或豪雨，南部、宜蘭地區及金門有局部大雨發生的機率。

📍大豪雨特報：高雄市、屏東縣
📍豪雨特報：台中市、南投縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣
📍大雨特報：台南市、宜蘭縣、金門縣

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▲杜蘇芮颱風持續影響東部、南部地區，氣象局早上發布豪大雨特報。（圖/中央氣象局提供）

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