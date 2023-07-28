名家論壇》錢震宇／如此隊友還需敵人！

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鴻海集團創辦人郭台銘參拜宮廟，國民黨提名的土城、三峽立委參選人林金結全程跟著郭台銘，不僅坐在一起，受訪時也站在後面。現場發放「立委支持林金結、總統力挺郭台銘」字樣的扇子，林金結非但沒阻止，現場也不澄清。難怪國民黨會被人看不起，提名的參選人跑去蹭郭，這黨還有紀律可言嗎？
林金結事後試圖解釋，自己並不清楚現場發的扇子，去之前有向黨部報備過。但「司馬昭之心，路人皆知」，已經是國民黨提名人了，跑去跟郭台銘黏TT，外界難道不知道你心裡在想什麼嗎？選民會怎麼看你國民黨，支持者會如何看待國民黨提名的侯友宜，媒體會如何操作？一個連任多屆的議員不可能不知道後果。
除非林金結是看黨中央沒有，覺得我就算這樣，你黨中央也拿我沒辦法；要不就是覺得侯友宜陣營無所謂，反正你也不敢跟郭翻臉，我左右都不得罪，兩邊都討好，對自己只有好處，沒有壞處。試想，如果國民黨每位立委參選人都這樣，這仗還打得下去嗎？
國民黨全代會已經通過由侯友宜代表國民黨出戰，黨籍民代看法或有不一致，也應該齊心對外，如果覺得侯友宜需要加強，應該是積極協助、給予建言，讓侯友宜變得更好、更強，怎麼還會跑去跟其它政黨或陣營的參選人同台呢？何況是一位毫無誠信可言的人。就算未來有政策或理念上的合作，那也是在雙方取得共識之後。
根據國民黨黨章第九條規定，黨員有義務「實行黨的決議，服從黨的領導，遵守黨的紀律」、「支持本黨對各種選舉提名的候選人」。黨章都有規定，但國民黨就是無法約束黨籍參選人，到現在還發生這種問題，實在難以理解。
國民黨會被外界覺得無法託付，很重要的一個原因就是過去很長一段時間，他的黨紀並不嚴明，規定並不明確，遇到核心問題時總是搖擺不定、模糊以對。長期鄉愿的結果，就讓其它政黨認為你國民黨意志不堅，可以趁虛而入。現在看到的新聞，一下說小雞跳船、一下說誰又支持誰？這樣如何凝聚支持者信心？如何讓大家覺得國民黨會打好選戰。
更不用講，今天如果是民進黨的立委提名人參加其它政黨總統參選人活動，民進黨內的立委早就先開砲了，根本輪不到賴清德出手。
國民黨必須要說清楚這場大選的價值，侯友宜也要開始展現他個人的魅力與特質，相較賴清德與柯文哲，侯友宜的真誠與實在是他最大的利基，但特點還未展現，先輩黨內同志給消風。我同意，黨籍候選人自己要強沒錯，但後方的人一直扯後腿，給外界遐想空間，這讓正在打仗的人如何振衰起敝。
軍紀是軍隊的命脈，黨紀又何嘗不是，唯有號令嚴明，治軍嚴謹的部隊，才能腳步其一、克敵制勝。一旦渙散，無法喚起紀律，那再好的指揮官都難以打勝仗。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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