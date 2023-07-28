中職明星賽／2019年明星賽最有趣！彭政閔引退獲自拍、萊福力藏球
中華職棒（CPBL)明星賽（All Star Game)已經有超過30年以上的歷史，而歷屆明星賽的趣味度都不同，2019年的中職明星賽很有趣，最主要是中信兄弟「恰恰」彭政閔生涯最後一次參加明星賽，也有洋投萊福力藏球，「鄉長」陳禹勳拿手機自拍，以及富邦悍將王正棠，把握機會跟「偶像」彭政閔自拍的橋段。
記者吳政紘/綜合報導
2019年中職明星賽在新莊棒球場，也就是富邦悍將主場舉行，為紀念彭政閔引退，現場球迷爆滿，而他也寫下紀錄，不但是連續15屆明星賽人氣王，彭政閔生涯19度在明星賽出賽，出賽數突破聯盟最高紀錄、先發場次刷新自己紀錄，明星賽19安，則平聯盟最高紀錄。
彭政閔的光榮事蹟，除了幫兄弟打下4座總冠軍賽，他也是著名的「中職先生」，中職的人氣球星，比賽中，「鄉長」陳禹勳，8局上登板竟在投手丘上以手機拍照，被主審林金達笑著「沒收」。
9局上，彭政閔、陳江和兩位老將同時換上場守備，王正棠拿起手機，在內野和前輩們自拍，連打者林益全也來合影，留下珍貴的畫面。
此外，比賽中，兄弟投手萊福力把球放在手套上，「假裝投球」，在藏球後出手，沒想到陳俊秀還是敲出安打，但現場球迷也十分驚奇，主審林金達也說：「不能這樣」，違反投球規則。