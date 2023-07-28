AI股多空分歧！台股早盤平盤震盪 一度跌破17200點
美股四大指數昨（27）日多收低，市場再度擔心升息，道瓊工業指數終結連續13個交易日走揚漲勢。台北股市今（28）日開盤上下震盪，早盤高點在17278點、低點在17179點。AI概念股則持續多空分歧，除了緯創出關恢復正常交易，呈漲多拉回整理外，智原、英業達跌幅也超過3%。
記者鄭妤安／台北報導
道瓊工業指數下跌237.40點，或0.67%，以35282.72點作收。標準普爾500指數下滑29.34點，或0.64%，收4537.41點。那斯達克指數下跌77.17點，或0.55%，收14050.11點。費城半導體指數上漲68.89點，或1.86%，收3768.27點。
台北股市今日開盤上下震盪，早盤高點在17278點、低點在17179點。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲1元，來到570元。同樣為晶圓代工的聯電漲約0.8%，世界先進、力積電小漲0.5%。
其他重要電子股，如聯發科、群創、友達與台達電走低，先前被列處置股關禁閉10天的緯創，今出關恢復正常交易，呈漲多拉回整理，跌近4%左右，鴻海、南亞科、國巨、旺宏則漲約0.4至3%。
英特爾（Intel）昨公布財報，對本季營收做出樂觀預測，股價在盤後交易跳漲近9%，助攻板卡類股成今日盤面焦點，青雲一度大漲5%以上，技嘉、華擎、撼訊也漲逾0.3至2%。AI概念股則持續多空分歧，除了緯創之外，智原、英業達跌幅也超過3%。