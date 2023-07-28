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嗆民眾「你討打」！再喊「請中共照顧基隆」引眾怒　呂美玲認失言

▲ 呂美玲（右）嗆民眾「討打」引發爭議。翻攝呂美玲臉書
▲ 呂美玲（右）嗆民眾「討打」引發爭議。翻攝呂美玲臉書

記者孫唯容／綜合報導

基隆市祥豐街陸軍彈藥分庫24日發生迫擊砲爆炸事件，導致官兵受傷截肢，市長謝國樑第一時間提出遷址，事件引發激烈討論，昨（27）日國民黨基隆市議員呂美玲與電視台深入在地訪問，有民眾擔心爆發兩岸爆發戰爭，支持不遷址，沒想到呂美玲竟回嗆「中共不想打你，那是你討打」，引發公憤；今（28）日凌晨，呂美玲在臉書向各界致歉，對於自己的失言深感抱歉，服務處陸續收到各界的回應，自己都虛心接受。

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針對基隆彈藥庫搬遷議題，呂美玲隨著新聞媒體到祥豐市場進行街訪，不料其中一名綠衣男子，堅定支持不搬遷，直言「不行遷啦！還說如果遷赴，那中共如果打過來，彈藥要去哪裡拿？」呂美玲聽完逼問男子「你為什麼一定要戰爭？」結果遭到綠衣男反嗆「是中共想打你啊」。

見狀，呂美玲憤而痛批「中共不想打你，那是你討打，要打早就打了，是你討打！你要記得喔！真的打了，你一定要上戰場」，甚至26日受訪時，也講出「請中共照顧基隆人」等金句，事件引發民眾議論，揚言要下架呂美玲。

呂美玲今天深夜發出道歉文，強調不希望挑起任何的對立，也不希望將安全事件政治化；她說，身為民意代表，應本持服務民眾的初衷，不分立場觀念，傾聽不同民眾的聲音與想法，為其謀求最大福祉。

呂美玲說，此次彈藥庫所發生的憾事，除了國軍弟兄所受到無可挽回的傷害，也同時造成了當地居民的恐慌。鄰近於彈藥庫旁，除了住宅區、祥豐市場，更有加油站的設置，如若發生更嚴重的意外，潛在的災難後果讓人難以想見。

呂美玲表示，自己的立場並非在於彈藥庫是否應該存在，更無捲入複雜局勢之心，僅僅是探討在面對已經發生災害，並且有可能再次危害居民生命財產安全的，選址並不恰當的彈藥庫，是否可以遷移到對民眾更加安全的地址。

呂美玲指出，希望國防部，能盡快為此次憾事的發生做出說明，並提出相因應的措施，讓當地居民能安心生活，免於擔憂自己的家園旁是否有潛在的危險。不希望挑起任何的對立，也不希望將安全事件政治化，更不希望有憾事再次發生。

呂美玲說，對民眾過當的發言，除了對當事人深感歉意，也定將深刻檢討自己，並持續傾聽了解民眾的聲音與想法，謝謝近日關注於此事的媒體及各界朋友。

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