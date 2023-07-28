杜蘇芮颱風來襲！6路段預警性封閉　台9線邊坡落石

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公路總局統計，截至今7時30分止，最新路況如下：
📍預警性封閉路段6處：
(1).台東縣海端鄉與高雄市桃源區台20線105K~171K+500(梅山口至初來)預警性封閉，因降雨持續，180K+675~198K+500(霧鹿至初來)預計今(28)日14時開放通行，105K~171K+500(梅山口至利稻)預計今(28)日17時開放通行。
(2).花蓮縣富里鄉台東縣東河鄉台23線7K~25K(豐南路段至北源路段)預警性封閉，因實施跨區域零星落石清除作業預計於今(28)日12時前開放通行。
(3).高雄市桃源區台20線93K~98K+700(勤和至復興)實施預警性封閉，因降雨持續，預計今(28)日12時開放通行。
(4).高雄市那瑪夏區台29線11K~23K(那瑪夏至五里埔臨時便道)預警性封閉，因降雨持續，預計今(28)日12時開放通行。
(5).屏東縣三地門鄉台24線27K+400~38K(德文路口至神山路段)預警性封閉，因降雨持續，預計今(28)日12時開放通行。
(6).花蓮縣秀林鄉台8線114K+600至120K+500(合歡派出所前至金馬隧道東口)預警性封閉，因屬災修管制路路段降雨仍持續，視風雨情況開放通行。
📍道路災阻2處:
(1).台東縣海端鄉台20線171K+500~180K+675(利稻至霧鹿)坍方阻斷通行，預計今(28)日14時開放通行。
(2).花蓮縣秀林鄉台8線120K+500~184K+500(金馬隧道至太魯閣口)實施預警性封路，179K+500(溪畔路段)上邊坡約150M處發生崩落，預估168K~184K(天祥至太魯閣)今(28)日11時開放通行，120K+500~168K(金馬隧道至天祥)，視風雨及搶修情形評估開放通行。
📍道路災情1處:
(1).台東縣太麻里鄉台9線398K+600~400K+050(多良路段)邊坡落石，調撥北上車道雙向通行，預計今(28)日15時恢復正常通行。
公路總局表示，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。公路總局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路總局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統及收聽警廣路況廣播。
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