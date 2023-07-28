國民法官首次審理酒駕致死案　北院判李佳修判處7年2月

我是廣告 請繼續往下閱讀
巡邏員警聽到巨大聲響趕赴現場，李男竟襲警、奪槍，還嗆警「不敢開槍」，最後遭警開2槍制伏。其他友人見狀非但不畏懼，反而更激動，連到場採訪的記者也遭推打受傷，最後支援警力到場，才將一干人等帶回釐清。
檢方依酒駕致人於死、妨害公務等罪起訴李男，又因酒駕致人於死罪符合《國民法官法》故意犯罪因而發生死亡結果者，成為台北院檢首起適用《國民法官法》案件。
北檢這次派出3名公訴檢察官輪番論告，死者家屬也在犯保協助下委任2位告訴代理人出庭，李佳修則有2位律師幫忙辯護。
因李佳修在審理時認了酒駕撞死人的犯行，但又辯稱是因前車煞車，導致他煞車不及才撞上。死者母親批李佳修避重就輕，對她造成二度傷害。
辯護人為李爭取自首減刑，公訴檢察官及告訴代理人則主張，李第一時間反抗、攻擊警方，還要求同車曾姓少年頂罪，不符合自首減刑要件。
檢方建請國民法官及法官對李佳修量處7年6月至9年的刑度、辯護律師則請求量處5年至6年。
另外，死者王男是名單親爸爸，獨力撫養1幼女，王男被李佳修撞死後，家庭經濟更為困難，犯罪被害人保護協會協助死者家屬向台北地檢署申請犯罪被害人補償。北檢審議後，決定補償幼女精神慰撫金、遺屬補償金共計73萬多元，不過該筆費用只是公庫代墊，未來將依法向肇事者李男提告求償。