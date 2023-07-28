駁金溥聰造王者說法 郭台銘：不管小刀大刀最後只淪「造亡者」
國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰日前表示，鴻海創辦人郭台銘在國民黨中央決定徵召人選前曾問他，「我到底應該當King還是King maker？」後來徵召侯友宜後，金表示願意協助郭台銘做好King maker角色，郭沒有回應。郭台銘昨晚在臉書發文回應，金溥聰一席「王與造王者」的放話，不禁感嘆如此落伍、與民意脫節的思想，竟還留存在百年的泱泱大黨。這樣的言論，不管是小刀還是大刀，只會讓自己淪為「造亡者」。
記者余祥／台北報導
郭台銘說，台灣社會需要的，不是王，也不是造王者，而是個能低頭做事的公僕。
郭台銘認為，民進黨政府之所以被多數民眾所唾棄，就是因為多項政策跳票，再加上一個數百日不願被媒體聯訪的總統，缺乏面對問題的勇氣。當年一張張滿懷寄託的選票，都期望打造一個懂得傾聽的政府，結果卻換來失望與憤怒。
郭台銘說，人民不需要新的王、新的公主，民主社會也沒有人能造王，心中只有政治盤算，腦滿腸肥、自我膨脹的人，才會脫口而出藐視民意的謠言。他誠心希望，刀子的鋒芒，要往人民的問題去，而非胡亂揮舞，否則終究被時代的浪潮打磨成繡花針。
郭台銘也預告，他將展開祈福之旅，挽起袖子為人民打造幸福，唯有共同努力，台灣方能有和平之福、經濟發展之福，以及清廉效率之福。