杜蘇芮颱風吹15級強風！北部遠離暴風圈也警戒 賈新興給出解答
杜蘇芮颱風中心在今（28）日上午9點至10點通過金門附近，預估在今日登陸中國福建，目前台灣苗栗以南、澎湖、金門仍發布陸警，氣象局針對中南部、北部發布陸上強風特報，氣象專家賈新興指出，北部雖已脫離颱風暴風圈，不過由於颱風位於台灣海峽南測，受到颱風相對位置跟地形的影響，會產生交互作用，在北台灣地區容易形成強陣風，基本上只要是走類似杜蘇芮颱風的南邊路徑，就很容易出現即便遠離暴風圈，北部仍有強風狂吹的狀況。
記者鍾怡婷/綜合報導
賈新興近一步解釋，台灣北側陣風是受到颱風相對位置跟地形交互作用影響，很容易在北部形成風力，由於颱風本身是旋轉快速的氣流，當氣流碰到地形後，會在兩端、中心外圍，產生強力的氣流，因此即便不在暴風半徑內，北部仍要留意強陣風發生，該現象最主要是受流體力學的影響，基本上只要是走台灣南測的颱風路徑，像是第5號颱風杜蘇芮的移動路徑，都會很容易產生相似的現象。
至於中南部今發布強陣風，則是因為還沒脫離杜蘇芮颱風的影響，中南部地區籠罩在暴風圈之下，風雨都會比較明顯，不過今日中午過後風雨強度就會逐漸減弱，隨著颱風中心往金門、中國福建登陸，碰到陸地後颱風強度逐漸縮小、暴風半徑減弱，整個中南部、北部的風雨都會逐漸趨緩。
中央氣象局表示，今（28）日金門易有14至15級強陣風，澎湖易有11至12級強陣風，基隆北海岸、彰化以南沿海空曠地區及馬祖亦有9至10級強陣風，桃園以北沿海空曠地區亦有較強陣風，請特別注意。
📍陸上強風特報：基隆北海岸、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、澎湖縣、金門地區、馬祖地區。
而今日生成的第6號颱風卡努最新路徑預測將朝西北移動，對台灣影響要視偏南程度來決定，預估8月1日最接近台灣，接近台灣時強度預估升級為中度颱風，不過由於距離太遠不確定性大，還無法判對是否會發布海上警報，但7月31日就可以定奪路線有多靠近台灣，提醒民眾留意卡努颱風最新發展動態。