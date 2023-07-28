土城廟慶同框郭台銘 林金結出席國民黨考紀會再喊全力支持侯友宜
國民黨新北市黨部今（28）日召開考紀會議，針對昨日黨內參選區域立委選舉的新北市議員林金結，與鴻海集團創辦人郭台銘同框現身於土城順聖宮關聖帝君聖誕千秋法會的言論及現場分送扇子爭議進行審議。林金結受訪時澄清自己對發送的扇子完全不知情，在黨內徵召新北市長侯友宜參選2024總統大選後，就是唯一全力支持侯友宜。考紀會下午也做出嚴厲口頭警告，要求注意言行不得再犯的聲明。
記者吳嘉億／新北報導
林金結上午在到場說明立場後下樓接受訪問，表示唯一全力支持國民黨提名的侯友宜是無庸置疑的，身為中常委捍衛黨的政策，在5月17日提名後，當然是盡全力支持侯友宜，出席會議僅是一五一十將狀況向考紀委員說明及報告。
至於現場發放印有「立委支持林金結、總統力挺郭台銘」的競選廣告扇文宣，林金結澄清自己完全不知情，在事後詢問順聖宮宮主游璋順了解，原是現場發送印有國民黨前立委盧嘉辰與郭台銘聯名的廣告扇，後來因為數量不夠，廟方又將5月12日郭台銘舉辦的母親節晚會上剩餘物資發給民眾，強調事先完全不知情。
今日考紀會上順聖宮副主任委員黃榮葵也到場補充說明，林金結則是強調，事前沒有任何人知情，也不清楚為何會被拿出來；強調當初是「阿銘之友會」表達支持，僅授權照片供使用，非自己或團隊所做，對於廟方將先前郭台銘母親節晚會上的剩餘物資發給民眾，完全不知情。
對於是否有向黨中央及侯友宜競選團隊報備，林金結則是低調避談，僅表示是向考紀會做說明，不再多做解釋。
紀律委員下午的聲明中說到，指出經委員討論達成共識後，林金結確有違反黨員行為規範疑慮，然為顧及黨內團結，並念其為無心初犯，做出嚴厲口頭警告，請其注意言行不得再犯，否則加重處分；期盼全黨同志務須遵守「113年中華民國總統暨立法委員選舉中國國民黨黨員行為規範」，團結一致，務必上下一心，全力支持侯友宜暨立委提名同志，群策群力贏得勝選。