同框郭台銘違反黨紀！林金結遭口頭警告 再犯則加重處分
國民黨新北市立委參選人林金結昨日與鴻海創辦人郭台銘同台，活動現場還發放寫有「立委支持林金結、總統支持郭台銘」的扇子，遭質疑倒戈。國民黨新北市黨部今（28）日上午舉行考紀會，經會議討論後，新北考紀會認為，林金結確實有違反黨規，但為顧及黨內團結，並念其為無心初犯，將對林做出嚴厲口頭警告，不得再犯，否則加重處分，結果也會報給中央考紀會。
記者余祥／台北報導
新北市黨部召開考紀會，並要求林金結到場說明，林金結說，他唯一支持國民黨總統參選人侯有宜；至於扇子是5月12日國民黨徵召總統人選時所做的，現場拿來發放，他事先並不知情。
新北市黨部指出，與會委員經過充分討論後達成共識，認為林金結確有違反國民黨「113年中華民國總統暨立法委員選舉中國國民黨黨員行為規範」的疑慮。
市黨部表示，然為顧及黨內團結，並念其為無心初犯，對林金結做出嚴厲口頭警告，請其注意言行不得再犯，否則加重處分。
市黨部強調，全黨務須遵守國民黨「113年中華民國總統暨立法委員選舉中國國民黨黨員行為規範」。團結一致，務必上下一心，全力支持國民黨總統提名人侯友宜，群策群力贏得勝選。
林金結則對於考紀會決議表示尊重。