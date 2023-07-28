杜蘇芮「橫掃南台灣」！暴雨明天才趨緩　卡努颱風將生成

杜蘇芮「旺盛颱風尾」來了！西南海域對流爆發　5地區防劇烈陣雨

▲杜蘇芮已於今（28）日解除台灣本島陸上警報，不過接下來要留意旺盛颱風尾，未來4小時台南、高雄、屏東、嘉義、雲林沿海注意持續性大雨！（圖／記者葉政勳攝）
▲杜蘇芮已於今（28）日解除台灣本島陸上警報，不過接下來要留意旺盛颱風尾，未來4小時台南、高雄、屏東、嘉義、雲林沿海注意持續性大雨！（圖／記者葉政勳攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

第5號颱風杜蘇芮已於今（28）日解除台灣本島陸上警報，澎湖、金門預計在下午至傍晚逐漸脫離，不過氣象粉專發文提醒，杜蘇芮颱風遠離後，要留意西南海域的「旺盛颱風尾」，預估將在今天下午到傍晚，有機會擦過「雲林至屏東的沿海」，未來4小時「台南、高雄、屏東、嘉義、雲林沿海」注意持續性大雨！

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，要留意西南海域的旺盛颱風尾，對流爆發非常旺盛，基本上他會繞著颱風發展、活動，並且，同時跟著颱風走，預估在今天下午到傍晚，颱風尾有機會擦過「雲林至屏東的沿海」，雖然不至於整陀進到台灣，但因為很近，掃過的區域會有持續性的大雨。

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其中「台南、高雄、屏東、嘉義、雲林沿海」，也要在未來4小時注意持續性大雨。

▲旺盛颱風尾影響，未來4小時台南、高雄、屏東、嘉義、雲林沿海留意大雨。（圖／）
▲旺盛颱風尾影響，未來4小時台南、高雄、屏東、嘉義、雲林沿海留意大雨。（圖／翻攝自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）
中央氣象局預報員劉宇其指出，目前颱風陸上警報警戒區僅剩下金門、澎湖，海上警戒區在台灣海峽。颱風外圍環流仍是影響澎湖、台灣南部、東半部陸地，各地風雨持續中，尤其是沿海有陣風、較大雨勢出現，整體降雨要到晚間逐漸緩和，明天仍是有局部降雨，午後有較大雨勢發生。金門、澎湖下午仍有10級左右強風，本島沿海也要注意強風。

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