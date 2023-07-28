快訊／杜蘇芮颱風遠離！17點30分「海陸警解除」 雨勢、強風沒停
第5號颱風過去3小時強度減弱，暴風半徑亦較縮小，目前中心在金門北北西方之陸地，繼續向北北西移動，金門仍有強陣風，不過也已經快脫離暴風圈，預估會在下午5時半後海陸警一起解除。旺盛颱風尾的雨勢、強風還沒停，提醒民眾仍要特別留意。
記者鍾怡婷/綜合報導
中度颱風杜蘇芮，下午日14時的中心位置在北緯25.6度，東經118.1度，即在金門的北北西方約120公里之處，以每小時36公里速度，向北北西進行。近中心最大風速每秒33公尺，七級風平均暴風半徑持續縮小，從200公里再縮小為180公里，預估下午5點半後，金門脫離暴風圈，陸上、海上警報將同步解除。
氣象局表示，杜蘇芮颱風接觸到中國福建沿海陸地後，強度大幅減弱，暴風半徑亦較縮小，目前金門仍在警戒範圍，台灣海峽、台灣北部海面也在海警警戒區內，不過若路徑沒有特殊變化，預計將於今（28）日17時30分同步解除海上陸上颱風警報。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，要留意西南海域的旺盛颱風尾，對流爆發非常旺盛，基本上他會繞著颱風發展、活動，並且，同時跟著颱風走，預估在今天下午到傍晚，颱風尾有機會擦過「雲林至屏東的沿海」，雖然不至於整陀進到台灣，台南、高雄、屏東、嘉義、雲林沿海留意持續大雨。