陳仙梅巧遇「瓊瑤女神」俞小凡！曝她59歲驚人狀態：差點認不出
48歲女星陳仙梅在民視八點檔《市井豪門》中飾演「邱玉英」，她的精湛演技配上凍齡美貌，讓許多追戲觀眾被圈粉。而昨（27）日陳仙梅在臉書上透露，她竟在用餐時巧遇「瓊瑤女神」俞小凡，並曬出兩人同框合照，貼文曝光後立即引起熱議。
記者賴禹妡/綜合報導
陳仙梅昨日在臉書發文，透露她在大直餐廳用餐時，竟在櫃檯巧遇瓊瑤女主角俞小凡，當下驚訝到下巴都快掉下來，「每次都聽別人說，這次換我說：『小凡姐，我從小看妳的戲長大，我超喜歡妳的啊！』」
陳仙梅透露，俞小凡身穿吊帶褲，散發出鄰家女孩的氣質，「我整個差點認不出」，但她的美貌一如昔日，同樣清新脫俗、氣質非凡。只見照片中，陳仙梅頂著一頭俐落短髮，臉上肌膚透亮無瑕，一旁的俞小凡則是綁起馬尾，臉上戴著透明護目鏡，兩人凍齡程度都相當驚人。值得關注的是，俞小凡的老公翁家明也是《市井豪門》同劇演員，讓陳仙梅笑喊：「翁哥完全不知道我們巧遇。」
陳仙梅和俞小凡的合照曝光後，網友紛紛留言驚嘆，「都好有氣質」、「兩位大美女，我也好想巧遇啊」、「還是這麼漂亮」、「女神與女神的偶遇，超棒的畫面」、「氣質高雅的美人」、「兩位美女都沒變，越來越漂亮」、「兩位美女多保養的很好，我也蠻喜歡看小凡美女的戲，美美的」。