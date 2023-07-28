杜蘇芮颱風才剛走！卡努颱風「接力炸雨」　未來一週降雨熱區出爐

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雖然颱風逐漸遠離，但外圍環流持續降雨中，且偏南風帶來很多水氣，水氣移入的時候，造成短延時強降雨，氣象局也針對東部、南部、澎湖、金門發布豪大雨特報，花蓮、台東、高屏山區等有豪雨，今天到入夜偶有較大雨勢，天氣相當不穩定。
預期今天一直到入夜，偶爾都還是會有較大雨勢出現，除了雨勢還沒緩和外，浪高也有2米至4米左右，明（29）日浪高進一步減小，但還是有長浪注意，提醒大家注意安全。颱風離開後，帶來強烈偏南風，持續針對發布 8至10級陣風，雖然暴風圈逐漸縮小但長浪、暴雨、狂風要都要持續注意。
劉宇其也提到未來一週的天氣，從衛星雲圖可以看到，東南方2000公里海面上的卡努颱風已生成，未來將往北北西方向前進，30日、31日會稍微轉向西北西到琉球海面，到8月2號接近華中沿海，1日、2日外圍環流影響台灣天氣，未來一週天氣不穩定。
雖然週末（29日、30日）杜蘇芮颱風遠離，但水氣還是滿多的，各地偶有短暫陣雨、午後雷雨較大，尤其是山區雨量驚人，提醒民眾記得攜帶雨具。
到了下週一水氣會稍微減少，西半部降雨集中在清晨上午，午後山區還是會有降雨；下週二（1日）、週三 （2日）卡努颱風靠近華中沿海，距離台灣接近，外圍環流為西半部帶來陣雨，東半部午後雷雨天氣型態， 下週四（3日）、週五（4日），受到西風影響，中南部天氣不穩定。