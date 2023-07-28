杜蘇芮「橫掃南台灣」！暴雨明天才趨緩　卡努颱風將生成

杜蘇芮颱風才剛走！卡努颱風「接力炸雨」　未來一週降雨熱區出爐

▲下週天氣受到卡努颱風影響，外環環流帶來劇烈降雨，尤其是1日、2日最接近台灣。（圖／翻攝自中央氣象局直播）
▲下週天氣受到卡努颱風影響，外環環流帶來劇烈降雨，尤其是1日、2日最接近台灣。（圖／翻攝自中央氣象局直播）

記者鍾怡婷/綜合報導

杜蘇芮颱風逐漸遠離台灣，預估將在17點30分解除海陸警報，不過由於偏南風帶來許多水氣，仍會造成短延時降雨，且今年第六號颱風「卡努」也於清晨誕生，將會在接力帶來猛烈降雨，包括8月1日、2日最靠近台灣的時候，外圍環流影響台灣天氣，再加上3日、4日受到西風影響，因此未來天氣相當不穩定，提醒民眾外出特別留意。

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氣象局預報員劉宇其指出，杜蘇芮颱風中心在今天早上登陸福建後，颱風強度明顯減弱，現在是中度颱風的下限，下午兩點位置在金門北北西方120公里之處，未來會繼續往北北西前進，目前暴風圈籠罩金門、台灣海峽，金門仍有8級強陣風出現，風力雖然有減弱，隨著颱風北移，五點半左右，暴風圈就會脫離金門、台灣海峽，預估解除海陸警報。

雖然颱風逐漸遠離，但外圍環流持續降雨中，且偏南風帶來很多水氣，水氣移入的時候，造成短延時強降雨，氣象局也針對東部、南部、澎湖、金門發布豪大雨特報，花蓮、台東、高屏山區等有豪雨，今天到入夜偶有較大雨勢，天氣相當不穩定。

預期今天一直到入夜，偶爾都還是會有較大雨勢出現，除了雨勢還沒緩和外，浪高也有2米至4米左右，明（29）日浪高進一步減小，但還是有長浪注意，提醒大家注意安全。颱風離開後，帶來強烈偏南風，持續針對發布 8至10級陣風，雖然暴風圈逐漸縮小但長浪、暴雨、狂風要都要持續注意。

▲下週天氣受到卡努颱風影響，外環環流帶來劇烈降雨，尤其是1日、2日最接近台灣。（圖／翻攝自中央氣象局直播）
▲雖然颱風逐漸遠離，但外圍環流持續降雨中，且偏南風帶來很多水氣。（圖／翻攝自中央氣象局直播）
劉宇其也提到未來一週的天氣，從衛星雲圖可以看到，東南方2000公里海面上的卡努颱風已生成，未來將往北北西方向前進，30日、31日會稍微轉向西北西到琉球海面，到8月2號接近華中沿海，1日、2日外圍環流影響台灣天氣，未來一週天氣不穩定。

雖然週末（29日、30日）杜蘇芮颱風遠離，但水氣還是滿多的，各地偶有短暫陣雨、午後雷雨較大，尤其是山區雨量驚人，提醒民眾記得攜帶雨具。

到了下週一水氣會稍微減少，西半部降雨集中在清晨上午，午後山區還是會有降雨；下週二（1日）、週三 （2日）卡努颱風靠近華中沿海，距離台灣接近，外圍環流為西半部帶來陣雨，東半部午後雷雨天氣型態， 下週四（3日）、週五（4日），受到西風影響，中南部天氣不穩定。

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