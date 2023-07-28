曾國城女兒跳水出事！「門牙咬穿」慘縫20幾針 嚇壞楊千霈
藝人楊千霈今年3月時發生跌倒破相的意外，讓她必須仰賴醫美技術、保養等方法來恢復，幸好沒有影響到下半年即將演出的舞台劇《冒牌天使》，而同劇的演員曾國城聽聞後也分享，他女兒有次跳水撞到泳池邊邊，門牙咬穿、鮮血狂流，最終縫了20幾支的醫美針才好，故事也嚇到楊千霈。
記者詹鎰睿/台北報導
曾國城回憶，有次女兒到加拿大玩跳水時，可能沒算好與池邊的距離，撞到後導致門牙咬穿，當場鮮血狂流。幸好，曾國城當天剛好透過朋友認識一名在當地從事醫美診所的醫師，當下立刻送女兒掛急診，前前後後一共縫了20幾支醫美針，再加上慢慢磨皮，女兒才回到以往的面貌，讓曾國城不禁直呼：「這就是緣，有福報！」
不過，曾國城一臉無奈地說，上上個禮拜女兒再度受傷，因為騎電動腳踏車的過程中撥了一下頭髮，結果整個人失去重心摔車，膝蓋被傷到已經可以看到真皮，讓曾國城心疼地說，「那個時速有10幾公里，那個下去摩擦跟走路跌倒不一樣耶。」
結果曾國城講完家人後又講回自己，笑說幾年前在家裡要拿紅酒時，不小心弄得地上全都是酒，結果他要奔向廚房處理時滑倒，腳整個插進流理台下方，過了幾秒鐘之後才回神，痛到無法自拔，也因此傷到尾椎，直到現在只要一有疲累，腰就會開始疼痛，成為舊傷。曾國城也呼籲大家，裝潢時地板千萬不要用大理石材質，因為只要有水就會很危險。