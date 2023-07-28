警政署推「全國路口大執法」！5月行人事故死亡減少6人

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5月死亡人數減少部分，均為加強執法項目，包括行人死亡22人，酒駕死亡17人；就縣市來看，112年5月整體死亡人數以苗栗增加8人最多，行人死亡以桃園、臺南增加2人最多，機車以彰化增加11人最多、高齡者以高雄增加6人最多，酒駕死亡增加有4縣市並列最多，臺北、桃園、竹縣、澎湖各增加1人。5月單月以新北表現較佳，整體死亡減少18人、行人減3人、高齡者減10人、機車減10人，酒駕死亡以苗栗減少2人最多。
另112年1至5月道路交通事故16萬8413件，造成1309人死亡、22萬6047人受傷，比去年同期增加1萬7856件、11.9%，增加74人死亡、6.0%；增加26,442人受傷、13.2%。1至5月行人死亡156人較去年同期增加6人、4%；機車死亡824人增加52人、6.7%；高齡者死亡481人增加36人、7.5%；酒駕造成死亡112人增加1人、0.9%。
縣市112年1至5月整體死亡人數以南投增加17人最多，行人死亡以桃園增加10人最多，機車死亡以臺中增加20人最多，高齡者死亡以屏東增加11人最多，酒駕死亡以宜蘭增加5人最多。至於表現較佳的縣市，竹縣整體死亡減少21人、機車減少16人最多，高雄行人死亡減少10人、酒駕減少7人最多，新北高齡死亡減少14人最多。
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