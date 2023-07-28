臺中市節電競賽擴大辦理 聰明節電最高可獲8千元獎勵
夏令家家戶戶用電量飆升，為提升臺中市民節電觀念，落實從生活中節能減碳，台中市府環保局舉辦的「臺中市節電競賽」，即日起開放報名，只要9月或10月份臺電繳費單，相較於去年同期節電比率超過5%以上，就有機會獲得超商商品卡，節電比率越高獎勵金額越多，最高可獲得8,000元的獎勵。
記者金武鳯/台中報導
臺中市環保局表示，今年度節電競賽報名對象區分為家戶及商家2類組，家戶組為設籍臺中市的住宅用電戶（包含社區大廈管委會），商家組為臺中市轄內商店（如餐飲、雜貨店、超商、理髮店、辦公室等），今年除增加報名對象外，更依據用電量區分組別提高獎勵名額，競賽總獎勵達200萬元。即日起至10月31日截止報名，鼓勵臺中市民眾及商家積極實踐省電運動，一起聰明節電拿獎勵。
去年度節電競賽獲獎的莊小姐分享節電小技巧，包括冷氣調高溫度、拔除使用率低電器外，購買家電時要選擇有節能標章產品，可以減少電力損耗。總之，只要從生活中觀察並執行節電作為，每月的使用電量一定會降低。
臺中市環保局表示，民眾及商家可利用Google表單直接線上報名，填妥所需資料及上傳切結書，方便又快速，亦或是郵寄至臺中市政府環保局報名，相關節電競賽辦法及切結書，歡迎市民掃描活動海報上方QR Code至「臺中ㄅㄨㄅㄨ網」網站，下載「首頁－最新消息－補助消息」（網址https://green.epb.taichung.gov.tw/）。環保局透過112年節電競賽擴大辦理，大力宣導節能減碳觀念，一起聰明節電拿獎勵。