中職明星賽／台灣巨砲陳金鋒！明星賽正式進入棒球名人堂

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中華職棒明星賽連兩年在台中洲際棒球場舉行，今年除了有包括李多慧、林襄、籃籃、慈妹等各球團人氣啦啦隊進駐「全台最大髮香區」外，還邀請到歌后周慧、創作才子韋禮安等藝人獻唱、同樂，讓明星賽更加星光熠熠。而名人頒證入堂儀式連兩年在明星賽前舉行，則在熱鬧、歡樂的氣氛中成為另類的亮點，並為明星賽增添文化的深度與蘊含。
台灣棒球名人堂協會2014年成立至今，共產生40位棒球名人，其中第10屆名人共有6位，包括開啟台灣選手挑戰大聯盟風潮的現任富邦悍將球團副領隊「鋒哥」陳金鋒；以及1990年促成中華職棒順利開打、並在2013年會長任內終結兩聯盟惡鬥，成功扮演合併推手的前三商集團總裁陳河東。
另外，球員時期5度入選國家隊，名字還被刻在菲律賓黎剎棒球場的「亞洲全壘打王」官大全；民國40年代棒球界「南北雙陳」之稱的南英商工棒球隊創隊總教練陳清傳、開南商工的創隊總教練陳樹木，以及有「台中棒球教父」封號的魏來長，也在今年一起入堂。
緊接著7月30日頒證入堂儀式之後，8月5日(六)上午10時20分，在龍潭名人堂花園飯店，還將舉辦「2023名人特展」開幕典禮，不僅6位名人的銅雕將正式亮相，包括陳金鋒效力大聯盟洛杉磯道奇隊的實戰球衣、1969年第一屆金龍少棒的金龍劍、兩聯盟合併所簽署的歷史性合約、全壘打王官大全的親筆簽名球棒等近百件收藏及老照片，也將在9月20日截止的特展中呈現給熱愛棒球的球迷。