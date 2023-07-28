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中職明星賽／台灣巨砲陳金鋒！明星賽正式進入棒球名人堂

陳金鋒是第一位上大聯盟的台灣球員，也順利入主台灣棒球名人堂。（圖／美聯社資料照／達志影像）
陳金鋒是第一位上大聯盟的台灣球員，也順利入主台灣棒球名人堂。（圖／美聯社資料照／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

中華職棒明星賽7月29(六)、30(日)將在台中洲際棒球場舉行，在這兩天的夏季「球宴」當中，不僅5球團將出動百名啦啦隊女孩應援，入場球迷更有望超越2.75萬人再創新高。擔任亞冠賽總教練的陳金鋒，除要賽督軍中華隊，與率領明星隊的「餅總」林岳平鬥智，在明星賽第二戰賽前，他也要與陳河東、官大全、 陳樹木、魏來長、陳清傳等5位前輩的家屬代表一同接受頒證，正式進入台灣棒球名人堂。

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台灣棒球名人堂協會去年首度與中華職業棒球大聯盟合作，比照國外的模式於明星賽前舉辦名人頒證入堂儀式，不僅現場超過萬名的球迷向名人堂的新成員致敬，並透過電視和網路的直播，讓更多國人見證到歷史的時刻，同時更進一步了解到這些入堂前輩對棒球的付出與貢獻，也提升入堂名人的尊榮感。

中華職棒明星賽連兩年在台中洲際棒球場舉行，今年除了有包括李多慧、林襄、籃籃、慈妹等各球團人氣啦啦隊進駐「全台最大髮香區」外，還邀請到歌后周慧、創作才子韋禮安等藝人獻唱、同樂，讓明星賽更加星光熠熠。而名人頒證入堂儀式連兩年在明星賽前舉行，則在熱鬧、歡樂的氣氛中成為另類的亮點，並為明星賽增添文化的深度與蘊含。

台灣棒球名人堂協會2014年成立至今，共產生40位棒球名人，其中第10屆名人共有6位，包括開啟台灣選手挑戰大聯盟風潮的現任富邦悍將球團副領隊「鋒哥」陳金鋒；以及1990年促成中華職棒順利開打、並在2013年會長任內終結兩聯盟惡鬥，成功扮演合併推手的前三商集團總裁陳河東。

另外，球員時期5度入選國家隊，名字還被刻在菲律賓黎剎棒球場的「亞洲全壘打王」官大全；民國40年代棒球界「南北雙陳」之稱的南英商工棒球隊創隊總教練陳清傳、開南商工的創隊總教練陳樹木，以及有「台中棒球教父」封號的魏來長，也在今年一起入堂。

緊接著7月30日頒證入堂儀式之後，8月5日(六)上午10時20分，在龍潭名人堂花園飯店，還將舉辦「2023名人特展」開幕典禮，不僅6位名人的銅雕將正式亮相，包括陳金鋒效力大聯盟洛杉磯道奇隊的實戰球衣、1969年第一屆金龍少棒的金龍劍、兩聯盟合併所簽署的歷史性合約、全壘打王官大全的親筆簽名球棒等近百件收藏及老照片，也將在9月20日截止的特展中呈現給熱愛棒球的球迷。

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