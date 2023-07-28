台南沒喝飽！杜蘇芮降雨量不如預期 曾文水庫蓄水率仍在18%低檔
按照杜蘇芮颱風原先的預估路線，有望為台南帶來大雨，然而，實際上降雨量卻不如預期。水利署發言人王藝峰今（28）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，杜蘇芮為曾文水庫帶來的降雨量有限，目前水庫蓄水率仍在18%低檔，除此之外，南部其他水庫皆在7成以上，顯見台南整體水情已穩定，到年底前應該不會有太大的變數。
記者鄭妤安／台北報導
杜蘇芮颱風中心於26日至28日通過台灣海峽南部海面，為高雄以南的水庫集水區帶來全面性降雨，28日上午8時，高屏溪流量曾高達每秒2800立方公尺以上，整體水情已有好轉，旱災經濟部災害緊急應變小組決定自7月31日起，高雄地區水情燈號轉為水情正常。
外界關注台南水情是否有因此次颱風而有所好轉？王藝峰表示，杜蘇芮颱風為曾文水庫集水區帶來的降雨量有限，曾文-烏山頭水庫加起來僅870萬噸，曾文水庫蓄水率也仍在18%低檔。
不過，他指出，除了曾文水庫之外，南部的其他水庫經過幾個月前以及此次颱風的降雨挹注後，已陸續回穩，南化水庫甚至逼近滿水位，阿公店則因本身作為防洪水庫，故其蓄水率較低，屬正常現象，整體而言，台南水情已穩定，到年底前應該不會有太大的變數。