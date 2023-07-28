名家論壇》謝國安／政治人物的「標籤效應」

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過雖然柯文哲民調仍然跟賴清德呈現麻花捲狀態，柯文哲卻已經在聲量上連續三周排名第一，相對而言給賴清德的壓力非常大。賴清德本周僅排名第四，比上周還下降兩名，且總分只有八萬多分，連民調落後的侯友宜聲量都比他高。即使賴清德保持民調領先，但長期看下來，會不會已經是賴清德的天花板，卻是賴陣營最需要煩惱的問題。無法開拓新的票源，得到新的支持，年輕人支持度依舊遙遙落後柯文哲，都是賴清德的隱憂。對他來說目前若郭台銘真的投入獨立參選總統，才能真正鬆口氣。而郭台銘仍然在雲霧裡打高空，本周僅僅排名第七。在總統大選的聲量上，有變成邊緣人的趨勢。真的投入總統大選，又形同保送賴清德。但後續還是看郭董怎麼做，畢竟要不要選下去，在他一念之間。
回頭看國民黨的執政大聯盟風波，網友可說是一片嘲諷。從最早期的非綠大聯盟開始，到羅智強提政黨輪替大聯盟被國民黨內部解讀為反侯，結果到了全代會，黨主席朱立倫自己又提執政大聯盟。之所以淪為口號的原因，是「誰整合誰」。現在的國民黨從今年五月柯文哲民調竄升之後，就已經不具備整合民眾黨的能力了。要白來整合藍，恐怕就不是朱立倫喊這個口號的本意。而意外衍伸出的插曲就是金溥聰具名抨擊羅智強，以及幫郭台銘主持的徐巧芯也被點名。金小刀果然是「先砍自己人」。而金溥聰也強調不知道朱立倫的執政大聯盟是什麼。無論如何，侯友宜民調只有略略往上升一點，依舊是被柯文哲和賴清德遙遙甩開。侯友宜聲量排名第二，總分105034。光是一個執政大聯盟，棄誰保誰，是不是當副手，就讓侯友宜聲量居高不下，但也淹沒了他選舉的主軸。「標籤效應」是侯友宜的痛。國民黨黨主席朱立倫排名第十，被金溥聰抨擊的羅智強排名第八。出席全代會的韓國瑜排名第五。
代表民眾黨選台中市第一選區立委的蔡壁如，本周名次來到44名。肩負著協助柯文哲開疆闢土的重任，對手又是立法院副院長蔡其昌，這場仗不容易打。而蔡其昌雖然在這區連霸甚久，但上次市長選舉卻是輸了盧秀燕兩萬多票，代表這區並不是鐵板一塊。挾著柯文哲目前在中台灣的高支持度來看，蔡壁如能不能一鼓作氣拿下台中市第一選區，是目前中台灣的焦點之一。
●作者：謝國安／媒體工作者、捷銳品牌顧問公司負責人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄：opinion@nownews.com