中職明星賽／中華隊陳金鋒領軍！對抗明星隊餅總　先發打序出爐

我是廣告 請繼續往下閱讀
每年夏季最熱鬧的棒球饗宴即將登場，蔡其昌會長在歡迎晚宴上特別感謝所有的教練以及選手們，並感謝球迷們的踴躍支持，希望所有的選手能夠在明星賽好好發揮，與球迷們一起同樂、享受比賽。
台灣精品長期支持中華職棒各項活動，今年再次攜手中華職棒，二度冠名中華職棒明星賽，將臺灣產業創新能量以及台灣精品「追求挑戰、不斷創新」精神注入最熱血的中職明星賽，以行動支持兩天的對抗賽，邀請球迷們一同到棒球場熱血應援，參與最熱鬧的棒球嘉年華，也希望球迷朋友到台灣精品攤位同樂，感受台灣精品得獎產品的魅力，以行動支持2023台灣精品中華職棒明星賽，兩日均有神秘嘉賓人氣啦啦隊女孩及知名球星到台灣精品攤位與球迷互動，呼籲球迷不要錯過！
熱血沸騰的戰技挑戰賽不容錯過，全壘打大賽分別在29、30日進行預賽及決賽，戰技首日還有「野手速球王」，野手化身投手比拚球速，究竟誰是野手中的隱藏高手；次日「全方位打擊王」由投手擔任打者並接受指定任務，考驗投手的打擊能力，趣味性十足；「趣味接力賽」將由球員、女孩、吉祥物等人聯手接力，最可愛又有趣的接力賽皆會在明星賽兩日登場。
今年中華職棒再度與55688集團台灣大車隊合作，邀請球迷一同支持中華職棒明星賽。台灣大車隊做為中華職棒官方唯一指定計程車隊，明星賽兩日將提供球迷叫車服務，在洲際棒球場周邊「崇德十九路」與「洲際一街口」位置，安排100輛小黃與多元計程車排班服務，在賽會期間提供舒適及便捷的散場交通選擇。
| 2023中華職棒明星對抗賽 7/29（六）先發打序
| 明星隊（客隊）
| 先發打序
| 中華隊（主隊）
| 守位
| 球員
| 球員
| 守位
| CF
| 陳傑憲
| 1
| 岳政華
| RF
| SS
| 王勝偉
| 2
| 江坤宇
| SS
| RF
| 林安可
| 3
| 郭天信
| CF
| DH
| 林智勝
| 4
| 劉基鴻
| 1B
| LF
| 詹子賢
| 5
| 林子豪
| 3B
| 1B
| 張志豪
| 6
| 林靖凱
| 2B
| 3B
| 王威晨
| 7
| 戴培峰
| C
| C
| 福來喜
| 8
| 林吳晉瑋
| DH
| 2B
| 岳東華
| 9
| 林孝程
| LF
| P
| 江少慶
| 投手
| 鄭浩均
| P