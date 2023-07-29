杜蘇芮釀福建逾72萬人受災！莆田暴雨 泉州哀嚎：停電一天一夜了
颱風杜蘇芮28日上午從中國福建晉江沿海登陸，當地傳出不少災情，有體育館屋頂被強風掀翻，截至發稿時間為止，已知造成至少72.46萬人受災，不少泉州民眾今（29日）早都在微博等平台發文，說已經停電一天一夜仍未恢復。
國際中心蔡姍伶／合報導
綜合中媒報導，杜蘇芮造成福建省廈門市、漳州市、泉州市等9個設區市、84個縣共72.46萬餘人受災，並有12.44萬餘人被緊急轉移安置，農作物受災面積達262.3公頃，直接經濟損失5227萬元人民幣（折合新台幣約2.29億），確切災情仍在統計中。福建全省並集結救援力量5萬多人、設備3萬多套待命，陸續投入搶救。
官方帳號《福建新浪》指出，福州國家站12小時降雨量突破200毫米，直逼歷史紀錄，閩侯南嶼街道水漫金山，南邊的莆田雨勢更是驚人，不到20小時就猛倒了466毫米特大暴雨、自動站高達541毫米，堪稱當地罕見的極端暴雨。
福建泉州街頭，有騎著電動車的女子在路口被大風吹倒，還伴隨著大雨，不過幸好有其他車輛停在風口為她擋風，沒有進一步釀成事故。
29日一早，許多泉州市民在微博上抱怨，說當地有些地區仍在停電狀態，哀號著：「很難想像2023年了還有地方能停電一天一夜的」、「好熱手機要沒電了，怎麼還沒來電」、「到底是哪裡搶修好了有電的，真不會沒人修吧」、「有沒有管管啊」。當局提醒，雖然颱風逐漸向北移動，但威力尚在，除了後續救災，民眾外出仍應注意安全。